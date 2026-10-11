Bodl ženu do zad u Boleveckého rybníku a ujel na kole. Policisté zveřejnili snímky

„Okolo 13:00 jsme přijali oznámení o napadení ženy neznámým pachatelem u Boleveckého rybníka. Jel za ní na kole a způsobil jí zranění na zádech. Na místo jsme vyslali několik hlídek, po pachateli pátráme,“ uvedla mluvčí policistů Dagmar Mifková s tím, že útočník z místa na kole ujel.
Podle Boučka byla žena při zásahu záchranářů při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Po pachateli, který z místa činu ujel na jízdním kole, v sobotu bezvýsledně pátraly desítky policistů. V neděli hledání pokračuje.
Kriminalisté případ prověřují pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Podařilo se jim získat kamerový záznam, na kterém je útočník zachycen. Byl to mladší hubený muž, který hovořil česky bez přízvuku, řekla v neděli ČTK policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Podle kamerového záznamu jel muž na horském kole zeleno-černé barvy, na hlavě měl patrně šedivou helmu s kšiltem a přes obličej natažený modrý sportovní nákrčník. Na sobě měl světlé kalhoty a černé sportovní boty s bílou podrážkou, modro-černou bundu s kapucí a na zádech černo-červený batoh.
Pokud by někdo muže na fotografiích z kamerového záznamu poznal nebo měl jakékoliv informace, které by ho pomohly ztotožnit či najít, má se obrátit na tísňovou policejní linku 158. Stejně tak se tam mohou přihlásit svědci napadení.
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