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Bodl ženu do zad u Boleveckého rybníku a ujel na kole. Policisté zveřejnili snímky

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  11:00aktualizováno  11:00
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ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Závažné poranění utrpěla devětatřicetiletá žena u Boleveckého rybníka v Plzni, kam si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. „Ženu jsme se závažným poraněním zad převezli do fakultní nemocnice,“ sdělil iDNES.cz mluvčí záchranářů Plzeňského kraje Luboš Bouček. Policisté po pachateli nadále pátrají.

„Okolo 13:00 jsme přijali oznámení o napadení ženy neznámým pachatelem u Boleveckého rybníka. Jel za ní na kole a způsobil jí zranění na zádech. Na místo jsme vyslali několik hlídek, po pachateli pátráme,“ uvedla mluvčí policistů Dagmar Mifková s tím, že útočník z místa na kole ujel.

Podle Boučka byla žena při zásahu záchranářů při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Po pachateli, který z místa činu ujel na jízdním kole, v sobotu bezvýsledně pátraly desítky policistů. V neděli hledání pokračuje.

Kriminalisté případ prověřují pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Podařilo se jim získat kamerový záznam, na kterém je útočník zachycen. Byl to mladší hubený muž, který hovořil česky bez přízvuku, řekla v neděli ČTK policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Podle kamerového záznamu jel muž na horském kole zeleno-černé barvy, na hlavě měl patrně šedivou helmu s kšiltem a přes obličej natažený modrý sportovní nákrčník. Na sobě měl světlé kalhoty a černé sportovní boty s bílou podrážkou, modro-černou bundu s kapucí a na zádech černo-červený batoh.

Pokud by někdo muže na fotografiích z kamerového záznamu poznal nebo měl jakékoliv informace, které by ho pomohly ztotožnit či najít, má se obrátit na tísňovou policejní linku 158. Stejně tak se tam mohou přihlásit svědci napadení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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