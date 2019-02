Ženu z Břeclavska napálil podvodník na seznamce, přišla postupně o 2 miliony korun

BŘECLAV Třiačtyřicetiletá žena z Břeclavska přišla o dva miliony korun, postupně je poslala muži, se kterým se seznámila přes internet. Tvrdil jí, že potřebuje pomoct s převodem svého majetku, protože by ho na cestě z Ameriky do Japonska mohli přepadnout somálští piráti. Případem se zabývá policie. Na policejním webu to ve středu uvedla mluvčí Kamila Haraštová. Na pozoru by se podle ní měli mít hlavně ti, kteří přes sociální sítě hledají lásku.

Žena se s dotyčným seznámila prostřednictvím internetové seznamky loni v prosinci, vydával se za lodního inženýra. „Při sdělování dojmů jí uvedl, že právě cestuje na lodi z Jižní Ameriky do Japonska, kde mohou posádku přepadnout somálští piráti, a proto nutně potřebuje odeslat své cennosti i finance do Evropy,“ uvedla mluvčí.



Žena souhlasila s tím, že peníze mohou být převedeny na její účet. A právě při této nabídce se podle policie stala zásadní chyba. „Muž svoji novou přítelkyni požádal o zaplacení nezbytných poplatků, které jsou s převodem spojené. Žena začala postupně odesílat do zahraničí peníze,“ uvedla mluvčí.

Láska ji stála dva miliony korun

Muž následně ženu opakovaně kontaktoval s tím, že je potřeba uhradit ještě další a další peníze. A pak už podle policie následoval známý scénář - internetový přítel přestal komunikovat a žena pojala podezření, že něco není v pořádku. A nemýlila se, žádných cenností ani většího finančního obnosu se od lodního inženýra nedočkala.

„Zarážející je ovšem suma, o kterou díky své důvěřivosti přišla. Při sečtení odeslaných financí se ukázalo, že její internetový vztah ji stál více než dva miliony korun. Právě takovou částku odeslala na různá zahraniční konta,“ uvedla mluvčí.

Policie opětovně upozorňuje na rizika spojená s komunikací na sociálních sítích. Anonymita internetu umožňuje podvodníkům jednoduše vyhledávat potenciální oběti. „S obdobnými případy se policie potýká neustále. Pachatelé při komunikaci přesvědčují své nové známosti o tom, že jsou v tíživé životní situaci, a bohužel se jim to mnohdy podaří. Ostatně popsaná událost je toho důkazem,“ uvedla mluvčí.