Manželky lídrů během války na Ukrajině mlčí. Měly by si vzít na starost tu emotivní složku, říká Ladislav Špaček

Lidovky.cz Měly by být manželky či partnerky politiků v současné válečné a uprchlické době víc vidět?

To, že nejsou vidět, ještě neznamená, že nepomáhají. Možná to činí anonymně. Spousta lidí poslala peníze, ale nikde to nedeklaruje. A navíc to, že nejsou vidět, může být způsobeno i tím, že nechtějí vzbudit podezření, že to dělají čistě z marketingových důvodů, aby svému manželovi vylepšily politický profil.

Lidovky.cz: Přesto, neměly by z pozice svého postavení jít občanům příkladem?

To je právě druhá stránka té věci. Příklad žen, které se vždy po boku svých mužů věnovaly charitě, táhne a je vzorem pro spoustu ostatních. Je to samozřejmě dvojsečné. Když manželka premiéra nebo prezidenta oznámí, že věnovala tolik a tolik na charitu, tak spousta lidí může říct „no jo, ona na to má“. Ale tady nejde o částku, jde především o příklad, že přiloží ruku k dílu a nějakým způsobem pomůže situaci řešit.

Ladislav Špaček

Takovouto tradici založila Eleanor Rooseveltová, manželka amerického prezidenta, která byla velmi aktivní charitativní osobností. Právě podle jejího vzoru se první dámy charitě věnují. U nás tradici po revoluci obnovila Olga Havlová, když založila Výbor dobré vůle a tím u nás otevřela téma charity, pomoci, neziskových organizací a podobně. Dneska se s tím víceméně počítá. Samozřejmě nadaci potom měla i Dagmar Havlová a Livie Klausová.

Lidovky.cz: Svoji nadaci má i paní Ivana Zemanová. Víte o ní něco bližšího?

Jak je to se současnou první dámou, to si nejsem jist. Ta je prakticky neviditelná, takže nemám vůbec tušení, co dělá a čím se zabývá. Žádné zprávy o ní neprobleskují.

Lidovky.cz: Patří v současném světě, který tak dbá na rovnost pohlaví, k úspěšnému politikovi viditelná manželka či partnerka?

Manželka/partnerka posiluje prvek, který veřejnost očekává od politika – a to je prvek kompaktní rodiny, citlivosti, soucitu, pomoci slabším, vnímání k dětem a podobně. Tedy otázky, které praktická politika příliš neřeší. A právě manželka nebo partnerka politika jakoby doplňuje.

Když si vezmeme například ten klasický porevoluční pár: Václav Havel byl významný politik světového formátu a řešil s americkými prezidenty vstup do NATO, jeho druhá polovina, Olga, byla ta, která tady nastolila soucit s trpícími, s handicapovanými, upřela na ně pozornost široké veřejnosti. To je přesně to, proč by se manželky politiků měly doplňovat se svým manželem, který řeší velké exaktní racionální problémy a ony jsou tady pro tu citovou složku: rodina, děti, soucit.

Lidovky.cz: A právě ta je nyní aktuální: uprchlíci jsou hlavně děti a ženy. Neměl by proto být ten ženský prvek viditelnější? Vždy to bude některými interpretováno jako marketing, ale to bylo i za prezidentování Masaryka a Havla.

Máte pravdu, že by měly být více vidět, protože ta citová složka, zvláště u této emigrace žen a dětí, je nabíledni, je to vážně ženská záležitost. Politici řeší ubytování, dotace, peníze, transport, ale jejich manželky a partnerky by si měly vzít na starost tu emotivní složku. Navštěvovat například i děti ve školách a nemocnicích.

Lidovky.cz: Jak je to s ženami, které jsou přímo vrcholnými političkami, byť jich u nás není mnoho? I ony by měly být nyní více „na scéně“?

Ano, je to jejich role a i jejich příležitost. Málokdy mají možnost takto vstoupit do děje a zasáhnout. Neříkám tomu „nechat se vidět“, ale být příkladem v té otázce soucitu, sounáležitosti a empatie s trpícími.