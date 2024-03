Nechceme pozitivně diskriminovat, říká členka představenstva ČEZ. Popisuje výhody, když jsou ve vedení i ženy

„Je to dobré pro edukaci firem, které s tím doposud nic nedělaly. Některé věci se přirozeně samy nezmění a pak je nutné postupovat tímto způsobem,“ říká.

Lidovky.cz: Rozdíl v odměňování mezi pohlavími – tedy gender pay gap – je v Česku zhruba 15 procent. Čím je způsobený?

Je otázka, kdy gender pay gap měříte. Mezi 25letými lidmi prakticky není. Je až v pozdějším věku – vlivem odchodu žen na mateřskou. Mezitím, co žena z pracovního života na chvíli vypadne, muži kariérně postoupí. Takže se žena vrací na nižší pozici. Zároveň k tomu má ještě péči o rodinu. Proto se často nežene do lépe placených, ale exponovaných pozic. Mám za to, že se nám nemusí podařit gender pay gap úplně vyrovnat. Pořád bude na trhu víc mužů, kteří budou na lépe placených pozicích. Část žen se zkrátka rozhodne, že o ně nemá zájem. A nevím, jestli to je vlastně špatně.

Lidovky.cz: Ale určitě není v pořádku, aby ženy dostávaly na stejné pozici za stejnou práci méně peněz.

To rozhodně není. Když je žena na stejné pozici a vykonává stejnou práci jako muž, samozřejmě by měla dostávat stejnou mzdu. To je i pravidlo u nás v ČEZ. Pokud se objeví rozdíly, většinou to bývá na pozicích v technických provozech, kde jsou směny. Muži chodí častěji na noční nebo víkendové směny, za které dostávají příplatky. To ale není nic diskriminačního.

Lidovky.cz: Jaký tedy máte ve Skupině ČEZ gender pay gap?

Na srovnatelných pozicích se pohybuje v průměru od dvou do 13 procent. A je to hlavně kvůli zmíněným směnným provozům a příplatkům za víkendy. Odchylky sledujeme. Pokud se stane, že jsou lidé na srovnatelných pozicích odměňováni rozdílně, ptáme se manažera útvaru, proč to tak je. Jestliže se uvedené důvody jeví jako neopodstatněné, řešíme dorovnání. Důležité je, že se tato debata vůbec vede.