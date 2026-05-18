Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem, který policie vyšetřuje jako teroristický útok, zadrželi dva muže a jednu ženu. Všichni mají polské občanství. Ve výrobní hale LPP Holding hořelo 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun.
„Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti s požárem výrobní haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích budou nanejvýš v řádu několika týdnů předány k trestnímu stíhání do České republiky,“ oznámil ČT Schön. Ženu a jednoho z mužů kriminalisté podle televize podezírají z napomáhání při založení požáru. Druhý z mužů zadržených v Polsku podle tamních médií údajně pověřil jiné lidi úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly.
V souvislosti s případem policisté dosud zadrželi deset lidí. Pardubický soud zatím poslal na návrh žalobce do vazby sedm z nich. Jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael. Holding sice před několika lety uvedl, že plánuje v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjet a vyrábět bezpilotní prostředky, projekt se ale podle LPP Holding nikdy neuskutečnil.
|
31. března 2026
LPP Holding vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu. Bezpečnostní složky podle médií zvažují více variant, je mezi nimi scénář takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy by deklarovaná skupina mohla sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt či státního aktéra.
Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka však tuto verzi nepřímo zpochybnil, když na konci dubna v médiích uvedl, že podle jeho soukromého názoru by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. Připomněl obdobné incidenty v západní Evropě, například v Británii, Německu či Francii.
Jde o další vydání v souvislosti s tímto žhářským útokem. Naposledy předaly cizí úřady podezřelého před třemi týdny z Bulharska, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu.
|
20. března 2026