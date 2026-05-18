Polsko vydá do Česka tři podezřelé ze žhářského útoku v Pardubicích

Autor: ,
  17:12aktualizováno  17:22
Polsko předá ke stíhání do Česka tři lidi zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Uvedla to v pondělí Česká televize (ČT) na základě vyjádření mluvčího českého policejního prezidia Davida Schöna.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: Policie ČR

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci...
Soud rozhoduje o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích. (31. března...
46 fotografií

Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem, který policie vyšetřuje jako teroristický útok, zadrželi dva muže a jednu ženu. Všichni mají polské občanství. Ve výrobní hale LPP Holding hořelo 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun.

„Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti s požárem výrobní haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích budou nanejvýš v řádu několika týdnů předány k trestnímu stíhání do České republiky,“ oznámil ČT Schön. Ženu a jednoho z mužů kriminalisté podle televize podezírají z napomáhání při založení požáru. Druhý z mužů zadržených v Polsku podle tamních médií údajně pověřil jiné lidi úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly.

V souvislosti s případem policisté dosud zadrželi deset lidí. Pardubický soud zatím poslal na návrh žalobce do vazby sedm z nich. Jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.

K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael. Holding sice před několika lety uvedl, že plánuje v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjet a vyrábět bezpilotní prostředky, projekt se ale podle LPP Holding nikdy neuskutečnil.

31. března 2026

LPP Holding vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu. Bezpečnostní složky podle médií zvažují více variant, je mezi nimi scénář takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy by deklarovaná skupina mohla sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt či státního aktéra.

Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka však tuto verzi nepřímo zpochybnil, když na konci dubna v médiích uvedl, že podle jeho soukromého názoru by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. Připomněl obdobné incidenty v západní Evropě, například v Británii, Německu či Francii.

Jde o další vydání v souvislosti s tímto žhářským útokem. Naposledy předaly cizí úřady podezřelého před třemi týdny z Bulharska, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu.

20. března 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.