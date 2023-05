Soud podmínečně propustil dva žháře z Vítkova, matka Natálky je v šoku

Cojocaru se dnes znovu omluvil a uvedl, že chce žít řádným životem. Žalobce jeho žádost podpořil, ale ponechal si lhůtu na případné odvolání.

Na verdikt už reagovala matka popálené Natálky Anna Siváková. „Proboha, jsem v šoku, to snad není pravda. Vůbec nevím, jak to řeknu Natálce,“ povzdychla si.

Uvedla, že dívka stále trpí velkými psychickými problémy a musí docházet na bolestivé úpravy kůže. „Měli si odsedět celý trest, protože my to utrpení máme do konce života. Nelíbí se mi to, že se dostávají tak brzy na svobodu, a zkusím protestovat, i když to asi k ničemu nebude,“ smutně konstatovala.

Jednání soud naplánoval odděleně, první žádostí se zabýval od 9:30, o půl hodiny později přišel na řadu druhý odsouzený.

Ani jeden z odsouzených jednání není přítomen. „Vazební zasedání se koná prostřednictvím videokonference s věznicí, tedy odsouzení nebudou fyzicky v jednací síni, ale budou se nacházet ve videokonferenční místnosti Věznice Mírov,“ přiblížil mluvčí soudu René Braun.

Soud umístil jednání do nejmenší jednací síně a k dispozici bylo jen nemnoho vstupenek. Část novinářů a také rodinní příslušníci proto zůstali na chodbě.

Cojocaru a Müller byli ke dvacetiletým trestům za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu pravomocně odsouzeni Vrchní soudem v Olomouci 18. března 2011, Müllerovi tehdy vrchní soud trest snížil z 22 na 20 let. Pomohlo mu, že projevil lítost a policii pomohl celý čin rozkrýt. Spolu s nimi byli odsouzeni David Vaculík a Jaromír Lukeš, kteří dostali 22 let.

Žádost Cojocaru a Müller podali na konci loňského roku, kdy jim uplynula doba dvou třetin trestu, po které si mohou o podmínečné propuštění zažádat - do lhůty se počítá i doba strávená ve vazbě.

Soudce si před jednáním nechal vypracovat posudek z oboru klinické psychologie. „Vypracování znaleckého posudku je standardním postupem soudu při rozhodování o žádosti o podmíněné propuštění, posudek slouží jako jeden z podkladů pro rozhodnutí o žádosti,“ doplnil mluvčí soudu.

Nejhorší zranění měla malá holčička

Podle obžaloby čtyři mladíci na dům obývaný početnou romskou rodinou zaútočili v noci na 19. dubna 2009, soud při pozdějším rozsudku poukázal i na to, že celou akci zřejmě zorganizovali na počest výročí narození nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Do oken hodili zápalné láhve, dům začal okamžitě hořet. Tři lidé byli zraněni, nejvážněji tehdy ani ne dvouletá Natálie. Dítě mělo popáleniny na osmdesáti procentech těla a přišlo o tři prsty na rukou. Podle znalců všichni čtyři odsouzení patřili k aktivním moravskoslezským neonacistům, kteří propadli této ideologii a hlásili se k rasismu.

Případ tehdy vzbudil mimořádnou pozornost, šlo o jednu z nejsledovanějších novodobých kauz.

Natálka se na veřejnosti objevila až po sedmi letech od žhářského útoku: