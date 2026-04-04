Žhářský útok na halu: policie obvinila dalšího člověka, jiného zadržela v cizině

Vrchní státní zastupitelství v Praze uvedlo, že oba noví zadržení jsou cizinci. „V současné době jsou s touto osobou prováděny úkony trestního řízení,“ napsali žalobci.
Dosud bylo známo, že zadrženo bylo pět lidí, čtyři z nich poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý - americká občanka - byla podle dosavadních informací v předběžné vazbě na Slovensku. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.
Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž, cizí státní příslušnosti.
Deník Referendum dříve uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.
V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádělo, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum.
Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších lidech, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých ale neupřesnil.
20. března 2026