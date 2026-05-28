Soud poslal do vazby osmého obviněného ze žhářského útoku na halu v Pardubicích

Soud podle něj přijal všechny tři důvody vazebního stíhání. Podobně jako u předešlých zadržených tedy vazbu uvalil kvůli tomu, aby obviněný člověk neutekl, neovlivňoval svědky či spoluobviněné a nepokračoval v trestné činnosti.
„Obviněná vypovídala, uvedla pár věcí ke své osobní situaci, důvody, proč chce zůstat v České republice. Jedná se o cizí státní příslušnici z východní Evropy. K věci samé se nevyjádřila,“ řekl Gobernac.
Obviněná byla v Česku několik málo let. Proti vazbě nepodala stížnost, ale ponechala si lhůtu na rozmyšlenou, dodal soudce.
Policisté zatím poslední podezřelou zadrželi ve středu, obvinili ji z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, za což hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Návrh na vazbu podal žalobce dnes. Cizinka potřebovala tlumočnici a vše si vyslechla v anglickém jazyce. Před soud ji ve čtvrtek přišlo podpořit sedm lidí, dva z nich měli palestinské šátky. Jedna dívka držela transparent s požadavkem na osvobození „všech vězňů a Palestiny“.
Kriminalisté v Česku a dalších zemích kvůli teroristickému útoku na pardubickou zbrojovku zadrželi 11 lidí. Tři zadržení zůstávají v Polsku, ostatní jsou v ČR. Podle informací redakce nebyl na lidi v Polsku vydán pokyn k převozu a patrně jejich činy bude řešit polská strana.
U soudu ve čtvrtek byli i dva obhájci dalších obviněných. „Máme úplně odepřený přístup do trestního spisu. Obhajoba má ztíženou funkci. Aby prý nebylo mařeno vyšetřování,“ řekl novinářům advokát Tomáš Verčimák. Pro svého klienta žádal státního zástupce o přezkum této situace, ale ten tomu nevyhověl.
Do spisu lze nahlédnout v přípravném řízení prostřednictvím vyšetřovatele, obhájci si mohou podat žádost. Soud má spis k vazebnímu zasedání, který není zcela identický se spisem, který má vyšetřovatel. „Obvinění do něj mohou nahlédnout,“ řekl novinářům soudce Gobernac.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala.
Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
