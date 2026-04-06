Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil

  16:23aktualizováno  16:23
Okresní soud v Pardubicích vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu a poslal do vazby člověka zadrženého a obviněného v sobotu v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding. Soudce Karel Gobernac přijal všechny tři důvody, tedy útěkovou, koluzní i předstihovou vazbu. Vazbu předtím navrhli Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze.
Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24. března 2026) | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci...
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
45 fotografií

„V trestní věci žhářského útoku v Pardubicích byl ve vztahu k osobě zadržené a obviněné 4. dubna dnes státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podán k Okresnímu soudu v Pardubicích návrh na vzetí do vazby,“ uvedl státní zástupce VSZ Jiří Richter.

Policie v sobotu informovala také o tom, že v pátek byl v Bulharsku zadržen další člověk v souvislosti s případem a že Česko požádá o jeho vydání. Podle VSZ jsou oba noví zadržení cizinci. V případu už bylo několik lidí obviněno z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, někteří jsou ve vazbě.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.

K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

20. března 2026

Trump příměří neschválil, zní z Bílého domu. Epická zuřivost pokračuje

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Nezávislý Timothée Chalamet. Jaký má držitel Zlatého glóbu vkus na hodinky

Timothée Chalamet

Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Írán tvrdí, že zaútočil na americkou výsadkovou loď, donutil ji ustoupit

Jednotka Navy Seals. Ilustrační snímek

Analýza

Čísla, která rozhodují volby. Neexistuje jeden univerzální ekonomický ukazatel

ilustrační snímek

Ceny paliv dál rostou. Nafta je nejdražší za čtyři roky, benzin za více než tři

ilustrační snímek

Obrazem

Chalupě v Krkonoších daly nový ráz prosklené štíty. Nabízejí úžasné výhledy do krajiny

Chalupa ve stráni v Krkonoších.

Glosa

Bez sloves. Zkuste vysvětlit člověku z jiné země, co znamená Tak přece! nebo No proto!

Ilustrační foto

Rajchl se nabídl, že vyjedná ropu a plyn od Moskvy. Ruský agent, zní z opozice

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jindřich Rajchl. (16. ledna 2026)

Úhel pohledu

Prázdné byty? Ne, spíše prázdná bytová politika. Jak skutečně rozhýbat trh s bydlením?

ilustrační snímek

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Chalupáři či Sanitka v nejlepší kvalitě. Digitalizace vrací mládí českým seriálovým legendám

Josef Kemr a Jiří Sovák v legendárním seriálu Chalupáři.

Astronauti v Orionu vstoupili do sféry lunárního vlivu. Brzy posunou hranice lidstva

Záběry z mise Artemis II při cestě k Měsíci 3.4.2026

