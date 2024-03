České hory se chystají na zimy bez sněhu. Menším střediskům hrozí zánik, běžkaři se mohou „stěhovat“ výš

„I přes výkyvy počasí byla návštěvnost za prosinec a leden poměrně velmi dobrá. Bohužel začátkem února, v době zahájení jarních prázdnin, se výrazně oteplilo a již přibližně sedmý týden trvá nadprůměrně teplé počasí. Podmínky navíc ztížil déšť a silný vítr, který odradil řadu lyžařů,“ vysvětlil pro Lidovky.cz ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Kvůli dlouhodobě slabším zimám hrozí, že v následujících letech mohou některé menší areály skončit nadobro. „Nedá se to vyloučit. Týká se to zejména areálů, které jsou níže položené nebo které nemají dostatečné ekonomické zázemí k tomu, aby mohly investovat do odpovídající techniky na zasněžování,“ potvrdil Knot.