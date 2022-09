Plavecké stadiony se bojí uzavření. Fixace cen končí i akvaparkům, bez dotací je v zimě zaděláno na problém

„Areál má zatím do konce letošního roku zafixované ceny plynu z loňského roku a elektrickou energii máme prozatím také zafixovanou do konce letoška. Tedy zatím k většímu omezení provozu nedošlo. Snažíme se omezit spotřebu elektrické energie a plynu, tak aby to návštěvník nepoznal na svém komfortu,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Bezděk, ředitel Plaveckého stadionu Podolí v Praze.