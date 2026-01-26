O den dříve byla situace kritická zejména v Jihomoravském kraji, kde záchranáři kvůli ledovce a velkému množství nehod vyhlásili dokonce traumaplán, tedy krizový režim. Pacientů, kteří si přivodili úraz po pádu na náledí, byly hned ráno desítky „V tuto chvíli už hovoříme o mimořádné události II. stupně. O součinnost jsme požádali i převozové sanitky,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.
Kvůli ledovce docházelo také k dopravním nehodám. Záchranka proto také posílila operační středisko, tým specializovaných činností, všechny brněnské základny a stanoviště v Břeclavi, Blansku, Ivančicích a Pohořelicích. Záchranáři stále vyjížděli k lidem, kteří spadli na náledí a zranili se.
Přeplněné čekárny
Zástupci brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně požádali pacienty, aby urgentní příjem kvůli zahlcenosti aktuálními případy navštívili pouze ve skutečně nezbytných případech. Čekárny zaplnily desítky zraněných z ledu. Také v Úrazové nemocnici v Brně prožívali lékaři od pátečního rána velký nápor pacientů.
Postupně se ledovka z Moravy a Slezska přesunula také do východních a pak i západních Čech. Nejohroženější jsou senioři, u nichž lékaři řeší nejčastěji zlomeniny horního konce stehenní kosti, obvykle v takzvaném krčku, kde je kost nejtenčí.
„Dále se setkáváme se zlomeninami kotníků nebo distálního radia, což je konec vřetenní kosti u zápěstí, který má kloubní plochu pro spojení se zápěstními kůstkami,“ vyjmenovává chirurg Pavel Piskáček z Traumatologické ambulance Nemocnice Jablonec nad Nisou.
Některé nemocnice hlásí v posledních dnech také mírný nárůst úrazů u dětí, ke kterým přijdou nejčastěji při sportu. „Diagnózám dominuje vymknutí nebo podvrtnutí kotníku a kolene, následně pak zlomeniny lokte a předloktí, dále vymknutí zápěstí,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová.
Ohrožený druh
Úrazy kvůli ledovce řeší i na horách. Větší nápor tam bez ohledu na počasí očekávají s nástupem jarních prázdnin. „Počet úrazů stoupá s tím, kolik lidí se v lyžařských střediscích pohybuje,“ řekl MF DNES mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.
Prázdniny bývají obdobím, kdy na hory míří velké množství lidí, kteří lyžují pouze jednou ročně. „Tito příležitostní lyžaři a snowboardisté jsou nejvíce ohroženi, protože jejich tělo není na zátěž dostatečně připraveno, a často přeceňují své schopnosti,“ varuje vedoucí sestra chirurgické ambulance Nemocnice AGEL Jeseník Veronika Schwarzerová.
Zatímco rekreační lyžaři si přivodí nejčastěji zlomeniny a poranění nohou či páteře, u snowboardistů, kteří mají nohy přivázané na jednom „prkně“ a padají většinou na ruce, jde spíše o zranění horních končetin a trupu. „Zrovna včera jsme zasahovali u několika úrazů ramene,“ potvrdil Fryš.
Dobrou zprávou je, že v posledních letech až 90 procent lyžařů používá ochranné pomůcky. Problém je ale vysoká rychlost nebo ježdění mimo udržované trati. „Oproti prosinci je úrazů určitě více,“ potvrdil MF DNES chirurg Piskáček.
Pozor na pojištění
Nárůst úrazů během letošní zimy pozorují i pojišťovny, u nichž si lidé sjednávají životní a úrazovou pojistku nebo v případě zahraničních dovolených i cestovní pojištění s krytím léčebných výloh a pojištění odpovědnosti. V některých zemích, například v Itálii, je třeba pojištění odpovědnosti pro lyžování dokonce ze zákona povinné (pokuta může dosáhnout až 3 600 korun).
„Za poslední měsíc jsme měli nahlášeno o 200 úrazů více než za stejné období loni,“ uvedl mluvčí Kooperativy pojišťovny Milan Káňa.
„Výrazný rozdíl je patrný zejména u úrazů ve volném čase, kde je v roce 2026 registrováno o asi 20 procent více škodních událostí než ve stejném období předešlého roku,“ říká mluvčí pojišťovny Uniqa Veronika Hešíková.
Jak velké odškodné lze získat? Za poraněnou ruku při hře na zamrzlém rybníku například pojišťovna letos vyplatila jednomu klientovi odškodné ve výši 42 tisíc korun.
„Je důležité mít pojištěné trvalé následky a připojistit se pro případ invalidity,“ radí mluvčí Allianz pojišťovny Kateřina Pavlíková. Pojištění by dále mělo zahrnovat všechny aktivity na lyžařských svazích. Většinou je už v základní variantě obsažené lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách, na skikrosových tratích, jízda na běžkách či sáňkování a bruslení.
Pojištění zahrnuje i zásah horské služby nebo přílet vrtulníku. Jinak by za něj člověk platil až 10 000 eur (kolem 240 tisíc korun).
„Problém nastává ve chvíli, kdy si cestovatel sjedná pojištění pouze pro rekreační aktivity, ale ve skutečnosti provozuje rizikové sporty, jako je skialpinismus nebo freeride.
Pojišťovna pak může vzniklé škody odmítnout uhradit nebo plnění výrazně krátit,“ upozorňuje Andrea Brádlerová, mluvčí online srovnávací služby pojištění Rixo.cz.
Pokud je úraz závažnější, je třeba vždy zavolat nejen záchrannou, ale i asistenční službu pojišťovny. „Nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte. Pokud je to nutné, tak do dokumentu doplňte popis události klidně v češtině, pak teprve podepište,“ radí Káňa. I v Alpách se může stát, že je vyžadována platba v hotovosti. Člověk by si měl vyžádat potvrzení o platbě a pojišťovna v Česku by mu pak měla zaplacenou částku uhradit.
Jak získat odškodné
Lidé také mohou v některých případech vymáhat odškodné po vlastnících sjezdovek či cest. Cesta na lyžích z kopce není sice v Česku přímo regulována zákony, ale pro posouzení správného chování lyžařů se používají pravidla Mezinárodní lyžařské federace, které české soudy uplatňují při hodnocení nároků na náhradu škody.
Podle spotřebitelské organizace dTest provozovatelé areálu nejsou povinni zajišťovat ochranu proti rozježděnému sněhu ani nerovnostem v terénu, musí ale zabezpečit srázy či nebezpečně odkloněné svahy sítěmi a sněžná děla matracemi. To však neznamená, že v případě chybného zabezpečení je vina vždy na provozovateli areálu. Lyžař totiž svou jízdu musí přizpůsobit terénu a svým schopnostem.
Nárok na odškodnění mají lidé i při úrazu na zledovatělém chodníku. dTest radí obrátit se na jeho vlastníka, kterým bývá v drtivé většině případů obec, a kontaktovat je tedy nutné příslušný obecní úřad, případně Technické služby města. Výjimku tvoří situace, kdy se chodník nachází na soukromém pozemku třeba u bytového domu. Zde odpovídá za jeho stav vlastník nemovitosti, typicky společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo.
Fotografie i videa
Hned po úrazu je třeba pořídit fotografie nebo video místa pádu a stavu chodníku a vzít si kontakt na případné svědky. V případě ošetření je nutné trvat na tom, aby lékařská zpráva výslovně uváděla, že k úrazu došlo v důsledku pádu na neudržovaném chodníku.
Požadovat lze zejména bolestné a náklady spojené s léčením, ale také náhradu ztráty na výdělku. Kdo však uklouzl třeba na vysokých podpatcích či v letní obuvi s plochou podrážkou, neměl by raději s plnou náhradou počítat.