Praha nezvládá úklid sněhu. Chodníky kloužou, nemocnice plní potlučení lidé

„Myslím, že chodníky nejsou dostatečně ošetřené. Například v ulici Veletržní je na chodníku led, na tom jsou rozházené kamínky, které zamrzly a jsou pod dalším ledem. Stalo se mi už několikrát, že jsem upadla, a ne jen já, ale i má dcera. Docela se teď bojím vycházet, abych nespadla,“ popisuje Hana Procházková z Prahy 7.

„Parádně jsem si poklouzala na Žižkově z Lipanské od tramvaje dolů do Prokopovy. Čtyři dny doma mě to stálo,“ komentovala na facebookové skupině Holešovická parta Petra Matějová.

„Od té doby, co hlavní město pokryla sněhová pokrývka, jsme vyjížděli zhruba ke 170 případům úrazů způsobených především pádem na zledovatělém povrchu,“ říká mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Dodává, že jde převážně o úrazy lehčího charakteru, naraženiny, pohmožděniny, zlomeniny horních nebo dolních končetin nebo úrazy hlavy.

„Úrazy se nevyhýbají žádné věkové skupině. Nejvíce zastoupeni jsou senioři a starší lidé, jejichž chůze už není tolik jistá a kostní skelet je mnohem náchylnější na zlomeniny,“ tvrdí Poštová.

Město údržbu nestíhá

Kdo má údržbu chodníků v Praze na starosti? Největší část chodníků je ve správě Technické správy komunikací (TSK), o další se starají městské části a na některé dohlížejí soukromí investoři. Zároveň jsou ve městě chodníky, které nejsou zařazeny do zimní údržby. Jak se vyhnout úrazu Nejvíce ohroženou skupinou jsou senioři, jejichž chůze už není tolik jistá a jejichž kosti jsou mnohem náchylnější ke zlomeninám. Záchranáři doporučují nevycházet z domu časně ráno, když chodníky nejsou prosypané a tolik bezpečné jako později. Je dobré využívat hole s bodcem, kterých se chodci mohou při chůzi přidržovat. To eliminuje riziko pádu. Případně využívejte nesmeky, které jsou vhodné pro městské prostředí. Jsou to návleky na boty s hroty, které zamezují pádům.

„Pracuje se na tom a zásah stále probíhá, postupně. Jestli někdo čeká, že to bude okamžitě, to není technicky možné. Úklid chodníků, zastávek MHD a dalších míst zajišťujeme v celkové délce 1 734 km, což je přibližná vzdálenost jako z Prahy do Barcelony,“ reaguje Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK). V ulicích prý mají 874 pracovníků, kteří odstraňují sníh a náledí. „K tomu jsme operativně nasadili dalších 250 lidí, kteří jinak mají na starosti něco jiného,“ dodává Lišková.

I Praha 12 se potýká se stížnostmi občanů ohledně námrazy a neuklizených chodníků, které jsou ve správě města. Zástupci radnice podali na nekonání TSK stížnost a vyžádali si od jejich představitelů detailní přehled denních úklidů.

„Dlouhé roky nevídaná situace je zde. Napadl sníh a nebylo ho na Prahu vůbec málo. A s tím se samozřejmě pojí problémy se zimní údržbou,“ uvedl třeba starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). Dodal, že chodníky, které spadají pod městskou část, bylo poznat jednoduše podle toho, že byly na rozdíl od těch ostatních uklizené a posypané.

„Uplynulý víkend dva dny vydatně sněžilo a bohužel dodnes není většina chodníků v Praze 3 bezpečně schůdná,“ reaguje Michal Vronský, starosta Prahy 3, kde úklid sněhu z větší části zajišťují právě TSK a Pražské služby. Ty před víkendem vedení městské části ujistily, že mají situaci pod kontrolou. Podle tiskového mluvčího Prahy 3 Jiřího Hannicha ale chodníky nejsou dostatečně očištěné od sněhu a námrazy a chůze po nich není příliš komfortní.

„Samozřejmě ani nadále nepolevujeme v tlaku na TSK a Pražské služby, aby dělaly svou práci zodpovědně. Abychom předešli podobné situaci při další sněhové nadílce, připravujeme spolupráci s některou z úklidových společností. Ta by při podobné situaci dokázala nastoupit a problematická místa uklidit k větší spokojenosti rychleji,“ říká Vronský.

Praha 3 uvažuje také o možnosti vzít si úklid chodníků do vlastní režie. „Zjišťujeme, jaké by to vyžadovalo personální kapacity, technické vybavení a rovněž finanční náklady. Je prakticky jisté, že toto opatření budeme hradit z rozpočtu městské části, ačkoli tím jen suplujeme činnost, kterou mají standardně provádět organizace hlavního města,“ dodává Hannich.

Reforma systému údržby

Také v Praze 7 se má na většině území starat o údržbu chodníků magistrát. „Vždy se z pozice městské části snažíme dělat maximum, aby chodníky byly co nejvíc schůdné a bezpečné. Zimní údržbu podporujeme organizačně, koordinačně i materiálně. Zajišťuje ji firma 7U, která zároveň funguje jako sociální podnik, a dostávají zde příležitost občané, kteří prostřednictvím práce usilují o návrat do běžného života,“ říká Martin Vokuš, mluvčí Prahy 7.

„Při setrvalém sněžení, jaké nás postihlo o víkendu, ani intenzivní údržba nezajistí, aby byly chodníky zcela suché, sníh i s posypem se na nich nezašlapával a následně nenamrzal,“ dodává Vokuš. „Chodníky nejsou ve většině případů ošetřeny vůbec. Není zřejmé, kdo za co zodpovídá, a běžný občan neví, u koho chtít nápravu. Celý systém údržby by potřeboval reformovat,“ uzavírá Ondřej Havlena z Prahy 8.