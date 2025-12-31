Zima ukáže na Silvestra a Nový rok svou sílu. Předpověď slibuje sníh a mráz

Přelom roku 2025 a 2026 se ponese ve znamení zimního počasí. Na Silvestra meteorologové očekávají sněžení, mrazivé teploty a zesilující vítr, podobný ráz si počasí udrží i na Nový rok a v dalších dnech.
Na Silvestra očekávají meteorologové zataženo až oblačno, zpočátku místy i polojasno. Od severozápadu se však postupně objeví občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v nižších polohách pod 300 metrů přechodně i srážky smíšené. Na horách bude sněžení trvalejší. Ve večerních hodinách by mělo srážek postupně ubývat.

Nejnižší noční teploty klesnou na −3 až −7 °C, přes den se maxima budou pohybovat mezi −2 a +2 °C. Mírný severozápadní vítr se během dne změní na čerstvý západní o rychlosti 5 až 10 metrů za sekundu, v nárazech 15 až 20 metrů za sekundu, tedy 55 až 70 kilometrů v hodině.

„Pokud budete kolem Silvestra cestovat na hory, buďte připraveni, že podmínky mohou být opravdu dost zimní se všemi jevy, které výrazná zima přináší,“ upozorňují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nový rok s mrazem a přeháňkami

Také první den roku 2026 bude ve znamení zimního počasí. Na Nový rok bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Zpočátku se místy objeví sněžení nebo sněhové přeháňky, během dne už jen ojediněle. Pod hranicí 300 metrů mohou srážky přechodně přecházet ve smíšené.

Noční teploty se budou pohybovat mezi 0 a −5 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru mohou klesnout až k −8 °C. Denní maxima vystoupí na −3 až +2 °C. Foukat bude mírný západní, postupně jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který během dne místy zesílí na čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy zhruba 55 kilometrů v hodině.

Zima vydrží i v dalších dnech

Podobný ráz počasí si udrží i následující dny. V pátek se opět zatáhne a místy dorazí občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v nížinách pod 300 metrů i srážky smíšené. Na horách se bude sněžení vyskytovat častěji.

Noční teploty klesnou na 0 až −4 °C, při zmenšené oblačnosti až na −6 °C. Denní maxima se budou pohybovat mezi −2 a +3 °C. Doprovodným jevem zůstane čerstvý jihozápadní vítr o rychlosti 5 až 10 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

V podobném duchu se velmi pravděpodobně ponese i první víkend roku 2026, uvedl ČHMÚ. Do Česka totiž bude nadále proudit velmi chladný a patrně i vlhký vzduch od severu či severozápadu. V některých dnech nejsou vyloučené celodenní mrazy ve všech polohách, poměrně často bude sněžit.

