V Zimbabwe zatkli Čecha. Kvůli kritice výpadků elektřiny mu hrozí až 20 let

Soudce zamítl žádost o propuštění zadrženého na kauci, protože je podle něj pravděpodobné, že vzhledem k propustnosti hranic by ze země uprchl, napsal zimbabwský web Zimlive. Podle soudce Čech spáchal závažný trestný čin; obvinění z šíření nepravd přitom soud překvalifikoval na šíření nepravd s úmyslem podněcovat veřejnost.

Čechův advokát tvrdí, že jeho klient byl obviněn na základě zákona, který byl zrušen. Během soudního slyšení v soudní budově podle médií vypadl proud, což na galerii pro veřejnost vyvolalo smích a advokát prohlásil, že přerušování dodávek elektřiny a vody jsou v Masvingu skutečností.

Lukáš Slavík Podle jihoafrických webů News24 a Zimbabwe Independent se zatčený český občan jmenuje Lukáš Slavík. Slavík pravidelně natáčí videa z Afriky na svůj YouTube kanál a odběratelům přibližuje africkou realitu. Podle Českého rozhlasu, kterému poskytl rozhovor v září 2023, pochází z jižních Čech a kontinent navštěvuje pravidelně od roku 2021. S charitou tam pomáhá například dětem.

„Můžeme potvrdit, že v Zimbabwe byl vzat do vazby český občan. Jeho případ řeší zastupitelský úřad v sousední Zambii, který se na detaily případu nótou dotázal zimbabwského ministerstva zahraničí,“ sdělila mluvčí Černínského paláce Mariana Wernerová. Zároveň uvedla, že český diplomat se příští týden do Zimbabwe vydá, aby dotyčného navštívil a aby se zúčastnil hlavního soudního líčení. To se má konat 16. srpna.

Zatčený drží hladovku

Turista podle jihoafrického webu News24 minulý víkend zahájil hladovku a dožadoval se setkání se zástupci České republiky.

Zimbabwská policie v červenci poslala za mříže více než 80 občanů, mimo jiné politických aktivistů. Dalších 44 aktivistů z řad studentů skončilo minulý měsíc ve vězení za údajně nezákonné shromáždění. Velvyslanectví západních zemí v Harare podobné zatýkání kritizovala.

Vedoucí misí zemí Evropské unie vyzvali místní úřady, aby dodržovaly základní svobody v souladu s zimbabwskou ústavou a mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, napsal News24.

Zimbabwe je letos hostitelskou zemí summitu Společenství pro rozvoj jižní Afriky (SADC), který je naplánován na 17. srpna. Vládní strana Jihoafrické republiky Demokratická aliance minulý týden navrhla, aby se summit kvůli porušování lidských práv v Zimbabwe konal jinde.