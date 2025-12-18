Slunce je v době zimního slunovratu nejníže nad obzorem a jeho paprsky dopadají do české kotliny nejšikměji. Zimní slunovrat obvykle nastává 21. či 22. prosince, velmi vzácně i 20. a 23. prosince.
Noci kolem zimního slunovratu jsou velmi tmavé, protože Slunce se noří hluboko pod obzor. To v současné době ale platí jen v přírodních oblastech. Ve městech se pro přemíru světla hvězdná obloha téměř nevidí, odborníci tomu říkají světelné znečištění. Upozorňují, že vedle pouličního osvětlení zvláště v zimě září reklamní plochy a sváteční výzdoba. Přebytek světla a nedostatek tmy má podle nich negativní účinky na zdraví lidí, ať už jde o nekvalitní spánek, nebo psychické problémy.
Doba slunovratu bývá příležitostí k oslavám. V české kotlině ho v době předhistorické nejvíce slavili Keltové. Významným svátkem se stal i pro Slovany, kteří slavili zrození mladého boha Slunce - Dažboga neboli Božice. Vše začalo večer před tímto svátkem magickými rituály, které byly hlavně zaměřené na věštění - rozkrajování jablíčka, házení střevíčku či lití vosku nebo olova se dochovaly dodnes.
Noci se začínají krátit
Noci se po slunovratu začnou zkracovat zpočátku jen večer a zatím půjde jen o minuty. Pozvolného prodlužování dne si všímají i pranostiky, některé se zachovaly dodnes - například Na Boží narození (25. prosince) o kuří pokročení, Na Nový rok o slepičí krok, Na Tři krále (6. ledna) o krok dále či Na Hromnice (2. února) o hodinu více.
Slunce zapadá později už od svaté Lucie, tedy od 13. prosince, později však i vychází, takže se celková doba slunečního svitu neprodlužuje. Z toho vychází také stále používané úsloví „Lucie noci upije, ale dni nepřidá“.
Zatímco astronomická zima začíná se slunovratem a končí jarní rovnodenností, která nastane v pátek 20. března 2026 v 15:46, meteorologická zima začala už 1. prosince a potrvá do konce února.