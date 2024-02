Vítkovická aréna už nestačí, Ostrava chce postavit novou, moderní halu

Cílem města je proto postavit o něco menší halu a zároveň provést základní opravu současné arény, která má v budoucnu sloužit především pro kulturní či společenské akce. Novinářům to řekl primátor Jan Dohnal (ODS).

Město podle něj pracovalo s několika variantami budoucnosti Ostravar arény a nechalo si zpracovat i podrobnou studii. Jednou z možností bylo její zbourání a výstavba nové multifunkční arény.

Demolicí by ale zanikla významná architektonická dominanta města. Rovněž by se na minimálně tři roky situace zkomplikovala sportovcům a náklady město vyčíslilo na pět až šest miliard korun.

Druhou variantou byla kompletní rekonstrukce arény, která by vyšla na 2,5 až tři miliardy korun. Minimálně dva roky by ji ale opět nemohly využívat domácí kluby. Studie pracovala s několika možnými variantami vzhledu přestavěné arény, z nichž ale některé nebyly přijatelné pro držitele autorských práv po původním architektu Vladimíru Dědečkovi, který halu navrhl.

Náklady na novou halu asi 1,2 miliardy

Město se proto rozhodlo, že postaví novou halu pro lední sporty s kapacitou okolo sedm tisíc diváků. Náklady odhaduje na 1,2 miliardy korun. Dalších až 1,1 miliardy korun by investovalo do záchovné opravy a renovace Ostravar arény. Nová hala by mohla vzniknout naproti stávající aréně, o této možnosti město jedná s majitelem pozemku.

„Ostravar aréna je pro nás dneska obrovsky ekonomicky náročná, jsou tady velké náklady na energie, celoročně tady držíme ledovou plochu a náklady na ni jsou v desítkách milionů,“ řekl Dohnal.

Právě ledová plocha je energeticky nejnáročnější. „Rozhodli jsme se proto, že postavíme stadion nový a Ostravar arénu opravíme tak, aby zůstala multifunkční halou, jen bez stabilní ledové plochy. V případě potřeby bude ale i tady možné led vyrobit,“ upřesnil Dohnal.

Očekává, že výstavba nové haly začne nejdříve za pět až šest let, protože vše bude nutné administrativně připravit.

„Nyní se bavíme s vlastníkem soukromého pozemku, který chce v lokalitě postavit novou městskou čtvrť, kde bude vše, od obchodních prostor až po hotely a kancelářské budovy. Bavíme se o tom, že by tam byl i zimní stadion. Myslím si, že se na spolupráci dohodneme,“ podotkl primátor.

Hokejisté plán vítají

Majitel HC Vítkovice Ridera Aleš Pavlík výstavbu nového zázemí vítá. Současná aréna není především pro vytvoření dobré fanouškovské atmosféry vyhovující.

„Jako hokejisté to vnímáme strašně dobře, budeme se těšit na to, že bychom měli šanci fungovat v hale, která bude tou pravou hokejovou arénou, tedy s blízkostí tribun a fanoušků,“ řekl Pavlík, který zcela nevyloučil ani variantu, že by se na vzniku haly klub nebo on osobně podílel.

Petr Handl, předseda představenstva společnosti Vítkovice aréna, která má provoz současné haly na starosti, je přesvědčen, že i bez hokeje a dalších sportů nebude aréna ztrátová.

„V současné chvíli je to využívání arény nejen pro zápasové, ale i kompletní tréninkové programy domácího týmu HC Vítkovice Ridera velkým zásahem do našich možností pořádat jiné akce. Pokud už jiné akce pořádáme, zase naopak musíme významným způsobem zasahovat do tréninkového a zápasového režimu klubu. Pro obě strany je to naprosto diskomfortní,“ podotkl Handl.

Ostravar aréna má kapacitu až jedenáct tisíc míst. Konají se v ní sportovní i kulturní akce. Ročně ji navštíví až čtvrt milionu lidí.