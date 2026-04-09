Zítra bude sněžit, varují meteorologové. Mapa ukazuje, kde přesně

  15:38aktualizováno  15:38
Letos dělá duben své pověsti o proměnlivém počasí opravdu dobré jméno. Zatímco v neděli dosahovaly teploty až k dvaceti stupňům Celsia, o pět dnů později, v pátek, bude na západě Čech s velkou pravděpodobností sněžit. I v nížinách.

ilustrační snímek

V pátek dopoledne zasněží, konstatovali lakonicky meteorologové na sociálních sítích Českého hydrometeorologického ústavu. Podle předpovědi bude zataženo až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku jasno až polojasno.

V Čechách se bude ráno a dopoledne od západu na většinu území šířit déšť, déšť se sněhem a přechodně i sněžení. Na Moravě se srážky objeví až odpoledne a večer, většinou půjde o déšť, výjimkou budou horské oblasti.

„Oblast, kde se zejména dopoledne a kolem poledne s velkou pravděpodobností vyskytne sněžení (mokrý sníh), ukazuje přiložená mapka,“ informovali meteorologové.

Sníh však bude většinou odtávat, ale při vyšší intenzitě srážek se může přechodně vytvořit slabá sněhová pokrývka.

Jak bude o víkendu?

Na víkend předpověď slibuje ranní mrazíky. „Především v sobotu, kdy se za okluzní frontou během noci opět na spoustě míst oblačnost protrhá a teploty klesnou k hodnotám v blízkosti nuly, případně lehce pod bod mrazu,“ upřesňuje prognóza ČHMÚ. V neděli se musí počítat se slabším mrazem hlavně na severu a východě území.

Od počátku příštího týdne mrazy na našem území pominou, rána budou poměrně teplá a přes den se dočkáme ojediněle až 20 stupňů Celsia.

Předpověď nočních a denních teplot v Česku do čtvrtka 16. dubna.

Od středy do pátku slibuje předpověď oblačno až polojasno, zpočátku místy postupně jen ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 7 až 3, při zmenšené oblačnosti kolem jednoho stupně nad nulou. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 12 až 17, v závěru období až 19 °C.

