Blatný: Příští dva týdny nerozvolníme, můžeme ještě zpřísnit. Antigenní testy zdarma zůstanou

Praha Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna. Rozhodla o tom dnes na mimořádném jednání vláda. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům řekl, že pokud by se situace příští týden změnila, sešel by se kabinet k novému posouzení změny. Během příštího týdne by se podle Blatného měla v počtu nově nakažených promítnout zpřísněná opatření přijatá koncem prosince.

Blatný nevyloučil další zpřísnění opatření. Vládu chce v pondělí informovat o omezeních v sousedních zemích. Záležet bude na vývoji epidemie, uvedl.

Plošné antigenní testování na nový typ koronaviru bude pokračovat i po 15. lednu. Na čtvrteční tiskové konferenci o očekávaném rozhodnutí vlády informoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle jeho úřadu se daný typ testování osvědčil zejména při odhalování nakažených lidí bez příznaků. Do čtvrtečního rána bylo antigenních testů v ČR provedeno přes 950 000.

„I nadále po 15. lednu budou prováděny antigenní testy, které budou pro občany k dispozici bezplatně, budou hrazeny ze zdravotního pojištění a bude možnost je provádět opakovaně jako dosud,“ řekl Blatný. Za prosinec byla pozitivita antigenních testů přes pět procent, odhalily přes 26 700 nakažených. Z nich přes 10 300 bylo bez příznaků. Pravidla, mezi něž patří i zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech, uzavření služeb a řady obchodů či omezení výuky ve školách, v zemi platí od 27. prosince. Vláda opatření přijala před vánočními svátky, platit měla do 10. ledna. Počty nově nakažených ale v posledních dnech dosahují rekordních maxim od březnového vypuknutí epidemie. Testy ve středu odhalily 17 668 nakažených, to je o 310 víc, než bylo dosavadní úterní maximum. S nákazou se teď v zemi potýká 132 725 lidí, to je také dosud nejvíc. V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 7143 lidí s covidem, asi o dvě stovky méně než předchozí den, z nich 1061 je ve vážném stavu.