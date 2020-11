Žáci 1. a 2. tříd ZŠ se do škol vrátí 18. listopadu, řekl Plaga. Ve třídách budou povinné roušky

Praha Žáci prvních a druhých tříd základních škol, kteří mají nyní kvůli epidemii koronaviru stejně jako ostatní děti výuku na dálku, se vrátí do lavic ve středu 18. listopadu. Speciální základní školy pro handicapované se příští středu otevřou pro všechny ročníky.

V základních a středních školách se navíc pro zájemce umožní prezenční individuální konzultace. Na dnešním briefingu v Poslanecké sněmovně to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Pro ostatní žáky podle něj bude zatím pokračovat povinné vzdělávání distančním způsobem.

S výjimkou speciálních a mateřských škol budou od 18. listopadu pro děti i učitele ve školách povinné roušky i ve třídách. Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jako to bylo na jaře. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat, řekl ministr. Za dodržení této podmínky se podle něj pro prvňáky a druháky od příští středy obnoví rovněž fungování školních družin.

Školy se kvůli zhoršení epidemické situace začaly zavírat postupně v první polovině října. Základní školy přešly na výuku na dálku úplně od 14. října. Žáci prvního stupně se původně podle slibu bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měli vrátit do lavic 2. listopadu. Otevřené jsou nyní jen školky.