‚Jen jsem odpovídal na Moravcovy otázky.‘ Odchod ČSSD z vlády s ANO není na pořadu dne, vyloučil Hamáček

Praha Každá strana promýšlí svou politiku, je to interní proces, řekl v pondělí na tiskové konferenci šéf koaliční ČSSD Hamáček k možnosti odchodu z vlády s ANO. Až bude mít co sdělit, sociální demokracie to udělá. Spor v koalici je podle něj pouze o daňový balíček, ČSSD má autonomní názory a musí se ozvat, protože norma podle ní poškodí rozpočet v příštím roce i dalších letech.

Hamáček v České televizi (ČT) v neděli řekl, že ČSSD zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu a poté se poradí, jak dále postupovat. „Položit“ vládu v současné době by považoval za nezodpovědné. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ČTK v reakci na jeho slova napsal, že sociální demokracii ve vládě nedrží, a pokud má se svou účastí v menšinovém kabinetu problém, může odejít a přestat o tom donekonečna mluvit.

Hamáček v pondělí řekl, že debata je výsledkem toho, že se nevyhýbá otázkám novinářů. „My to téma neotevíráme, vyřiďte si to s panem (Václavem) Moravcem,“ odkázal na moderátora nedělní debaty v ČT. Výrok podle něj vznikl jako odpověď na otázku. „Sociální demokracie si interní procesy zvládne sama. Až budu mít nějaké další informace, tak je sdělím,“ řekl Hamáček.



Všechny strany podle něj své další kroky interně promýšlejí, výjimkou není ani ANO. „Budeme je komunikovat veřejně, až to uznáme za vhodné,“ uvedl. Zopakoval, že jediným problémem v koalici je daňový balíček. „Tam jsme se neshodli a ANO začalo plnit sen ODS o rovné dani,“ uvedl. Sociální demokracie podle něj šla do vlády proto, aby prosazovala svoje myšlenky a vládní program odpovídal jejímu. ČSSD je autonomní a musí se ozvat, když s něčím nesouhlasí.

Hamáček v neděli označil za legitimní diskusi o předčasných volbách, které by se tak mohly vrátit k dřívějšímu termínu na přelomu jara a léta. „Rozhodně ve vládě zůstaneme po dobu nouzového stavu, protože pokládat tu vládu v současné situaci považuju za nezodpovědné. Pak se poradíme co dál,“ řekl ČT.



Restart hospodářství? Podle ČSSD jen záplatování rozpočtu

ČSSD nesouhlasí s aktuální podobou Národního plánu obnovy, v jehož rámci má Evropská unie pomoci restartu českého hospodářství po koronavirové krizi 182 miliardami korun. Plán na využití unijních peněz, který Bruselu poslal premiér Andrej Babiš (ANO), podle ČSSD spíš záplatuje nynější rozpočet. Představitelé strany to řekli na dnešní tiskové konferenci. Finální verzi dokumentu má Česko podobně jako ostatní členské státy předložit do konce dubna příštího roku.

Peníze pro Česko jsou součástí balíku 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun), na jehož základních obrysech se v červenci shodli lídři zemí EU. Fond má evropským ekonomikám pomoci z krize způsobené omezeními proti šíření koronaviru. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že tato debata je důležitější než každodenní témata kolem epidemie. „Určí podobu toho, v jakém státu budeme žít další léta,“ uvedl.

Česko podle něj může desítky miliard využít buď efektivně, nebo je „nalít do betonu a záplat státního rozpočtu“. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) novinářům řekl, že sociální demokracie na vládě s plánem nesouhlasila. Působí totiž podle něj spíš jako záplatování rozpočtu hnutí ANO. „Je to přístup, s kterým souhlasit nemůžeme, je to zklamání, a nikoliv pomoc občanům země. Na místo investic do lidí vykrývá rozpočtové problémy některých ministerstev,“ uvedl.

Podle aktuálního návrhu ministerstva průmyslu má 118,1 miliardy být určeno do pilíře s názvem Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, který zahrnuje dopravu nebo přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Téměř 32 miliard korun má být poskytnuto na podporu podnikání v reakci na covid, 25 miliard na digitalizaci. Zhruba 20 miliard má směřovat do oblasti vzdělání a trhu práce, asi 15 miliard do zdraví a odolnosti obyvatelstva a 12,5 miliardy do výzkumu a inovací.

Petříček řekl, že návrh by měl reagovat na změny, které budou čekat občany. „Chceme, aby se především pomohlo zaměstnancům, investovat sedm miliard korun do rekvalifikací, do podnikového vzdělávání,“ uvedl. Peníze by podle něj měly také pomáhat rodinám s dětmi, zvýšit například kapacity v jeslích. „Do této oblasti chceme investovat tři miliardy,“ uvedl. Peníze by také měly podle ČSSD urychlit některé reformy, například důchodovou.