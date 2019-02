ŽIVĚ: Jsme strana pro všechny, říká Babiš na celostátním sněmu ANO. Bude se volit předsednictvo

PRAHA V neděli se v Praze po dvou letech sejde celostátní sněm hnutí ANO k volbě vedení na další dvouleté funkční období i jednání o kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu. Funkci předsedy hnutí bude obhajovat premiér Andrej Babiš, kterého do čela nominovaly všechny krajské sněmy. Většina pak na prvního místopředsedu navrhla Jaroslava Faltýnka. Šéf poslanců ANO je jím i nyní.

Sněm začal v 09:00. O půl hodiny později vystoupil s projevem předseda vlády Andrej Babiš, který hnutí ANO mimo jiné označil za protikorupční organizaci. „Pamatuji si, jak jsme tady začínali. Měli jsme preference půl procenta, ale měli jsme obrovskou chuť. Byli jsme naivní, chtěli jsme to změnit rychle, ale nevěděli jsme, jaký moloch je stát. Nevěděli jsme, jak se proti nám stát bude bránit, ti politici z tradičních stran. Dnes tu máme pátý sněm. Byli jsme úspěšní téměř ve všech volbách. Až na ty senátní, ty nám tradičně nejdou.“



„Já bych rád už konečně k této polemice řekl něco zásadního. My jsme hnutí, které se orientuje na všechny občany České republiky. A proč? Protože máme program pro důchodce, živnotníky, podnikatele, vědce, studenty, sportovce, lidi z kultury,” pokračoval Babiš.



Podle Babiše je kandidatura za hnutí ANO na jakékoliv úrovni nebezpečná, protože se prý kandidáti vystaví automatickým útokům ze strany „nepřátel“ hnutí. Přesto však označil za činnost ANO 2011 od posledního sněmu v roce 2017 za úspěšnou. „Politiku chceme dělat bez kmotrů a s vizí, dostat Česko tam kam patří, mezi evropskou špičku.“ Lídrem hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu bude europoslankyně Dita Charanzová. Výbor hnutí to jednoznačně podpořil, řekl Babiš na sněmu.

Letošní volby do Evropského parlamentu označil Babiš za nejdůležitější v historii EU. Uznal, že to kandidáti hnutí ANO budou mít těžké, protože jejich voliči v minulosti k volbám do EP moc nechodili. „Nesmíme dopustit, aby se do Evropského parlamentu dostali vítačí nebo nekritičtí vítači,“ uvedl mimo jiné.



Na předsedu byl nominován pouze Babiš, který ani v předchozích letech neměl protikandidáta. Faltýnek má podporu většiny krajských sněmů na obhajobu pozici prvního místopředsedy hnutí, podpořil jej také premiér. Na základě nominací krajů by se o post měli ucházet také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Ten však dříve řekl, že se kandidatury možná vzdá.

V takovém případě by Vokřál rád obhajoval post řadového místopředsedy. Kromě něj na tuto pozici kraje nejčastěji nominovaly ministra životního prostředí a vicepremiéra Richarda Brabce, předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a Jermanovou. V nominacích se ojediněle objevili také ostravský primátor Tomáš Macura, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nebo šéf pražského ANO Jan Říčař. O pozici místopředsedy projevil zájem i neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík.



ANO bude jednat také o kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu. Před pěti lety vedl hnutí do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou Evropského parlamentu. S hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Nyní Babiš podpořil do čela kandidátky europoslankyni Ditu Charanzovou, která má podporu i z řady krajských sněmů.