Polsko chce pro své pracovníky tranzit přes Česko. Petříček požádal Czaputowicze o otevření hraničních přechodů

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) informoval polského kolegu Jacka Czaputowicze, že Česko je připraveno se zeměmi s podobnou epidemiologickou situací plně otevřít hranice v první polovině června. Zároveň jej požádal, aby Polsko zvážilo otevření dalších hraničních přechodů hlavně v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Polský ministr naopak požadoval, aby Česko připustilo tranzitní pohyb polských pracovníků přes české území do dalších zemí. Ministři to sdělili novinářům na tiskové konferenci po středečním jednání.

„Jednali jsme v první řadě o otázce možného otevření hraničních přechodů za stávajících podmínek. Především z našich regionů zaznívá žádost na otevření dalších hraničních přechodů v Libereckém nebo Královéhradeckém kraji. Prioritně bychom chtěli, jestli by polská strana mohla zvážit otevření dodatečných přechodů,“ řekl Petříček.

„V posledních dnech Polsko připustilo i tranzitní pohyb občanů Evropské unie, kteří využívají Polsko jako tranzitní zemi cestou do práce, dojíždějí například do Litvy nebo Německa. Požádal jsem pana ministra Petříčka, aby Česká republika zvážila podobné řešení vůči polským pracovníkům a zaměstnancům cestujícím za prací přes Česko,“ uvedl Czaputowicz.

Pracovníci jezdící do Rakouska tak podle něj musejí objíždět ČR například přes Německo. Téma chce Petříček řešit na vládě.

První krok k normálnímu režimu

„Já jsem také pana ministra informoval o tom, že Česko je připraveno se zeměmi, které budou mít podobnou epidemiologickou situaci, své hranice plně otevřít v první polovině června,“ řekl Petříček. Středeční jednání považuje za začátek debaty o kompletním otevření hranic a za první krok k postupném návratu k normálnímu režimu.

Petříček připomněl, že v pondělí bude vláda jednat o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 15. června.

„V tuto chvíli naši zdravotničtí experti připravují metodologii, jak nastavit systém podle objektivních kritérií, zejména vývoje epidemiologické situace v konkrétní zemi. Není možné zatím předjímat, jak to potom bude fungovat v případě jednotlivých států. Jsem přesvědčen, že v případě našich sousedů je situace relativně dobrá,“ dodal ministr.