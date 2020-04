Ministr Vojtěch: Některé další obchody otevřou ve zvláštním režimu, pokud se situace nezmění

Praha Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Řekl to na dnešní tiskové konferenci. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované.

„Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa,“ řekl ministr. Prodejny podle něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce budou bezesporu jedno z posledních rušených opatření, dodal. Nikdo podle něj nemůže čekat, že během měsíce se všechno vrátí do normálu. „Po otevření obchodů bude asi 14 dní na vyhodnocení, pak by mohly přijít další kroky,“ řekl ministr s tím, že zřejmě mezi nimi vždy bude dvoutýdenní odstup. „Bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se řídit promořování tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření,“ řekl Vojtěch. Nadále budou podle něj striktní omezení pro ochranu rizikových skupin, zejména seniorů. Částečné otevření hranic Ústřední krizový štáb navrhne vládě zrušit zákaz vycestování z České republiky od 14. dubna. Češi by ale mohli vyjet ze země jen v odůvodněných případech. Hranice mají být dál uzavřené, fungovat budou nadále vybrané přechody. Po jednání stálé pracovní skupiny štábu to v pondělí novinářům řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle Hamáčka by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější. Zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy. Ministerstvo nakupuje ochranné prostředky z celé řady zdrojů Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví omezení zmírnit. Prodejny budou muset pouštět málo zákazníků a dezinfikovat. Ministerstvo zdravotnictví dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun, distribuováno už je zhruba 11,1 milionu a chce se teď zaměřit zejména na nákup respirátorů nejvyšší třídy a na laboratoře, v nichž se testují vzorky na koronavirus.

Pracovníci v sociálně pobytových službách budou dle ministra Vojtěcha plošně testováni na koronavirus. Využijí se rychlostesty, v každém kraji 20 000. Ministerstvo nakupuje ochranné prostředky z celé řady zdrojů, řekl Vojtěch. Nejen z Číny a dalších zemí, ale také od 16 českých firem.

V Česku bylo k pondělnímu ránu 4591 lidí nakažených koronavirem. Za neděli stoupl jejich počet o 115, zatímco v sobotu bylo 282 nově odhalených případů. Ve srovnání se sobotou ale klesl počet provedených testů z 6134 na 4710. Celkem už zdravotníci v Česku provedli 85 014 testů. Počet úmrtí nakažených koronavirem stoupl oproti údajům z nedělního podvečera o pět na 72 lidí.