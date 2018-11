Babiš se kvůli údajnému únosu syna sešel s Hamáčkem i Filipem. Nekorektní práce, vzkázal novinářům Brabec

Praha Jednání předsedy ČSSD Jana Hamáčka s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o údajném únosu premiérova syna na Krym skončilo, řekl novinářům mluvčí sociální demokracie Petr Vurbs. Podle informací novinářů následně zamířil ze Sněmovny na úřad vlády předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana v hlasování o důvěře menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořila.

Babiš se po ranním zasedání vlády neúčastní středečního jednacího dne Poslanecké sněmovny. Do dolní komory doručil omluvu, v níž absenci vysvětlil pracovními důvody. Podle některých zdrojů by za Babišem do Strakovy akademie kromě Filipa mohl dorazit i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.



Ministři, kteří přišli ráno do Strakovy akademie na pravidelnou schůzi menšinového kabinetu, slyšeli od premiéra zhruba pětiminutové vyjádření k citlivému případu. Novinářům to řekli ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).



Maláčová novinářům po jednání kabinetu řekla, že koaliční schůzka Babiše a Hamáčka navázala na zasedání kabinetu. „Protože se jí neúčastním, nemůžu se vyjadřovat,“ konstatovala. Babiš předtím podle ní během zasedání vlády stručně vysvětlil některé souvislosti spojené s aktuální situací. „V krátkém projevu řekl svůj pohled na věc, vysvětlil některé okolnosti,“ dodal Brabec.

Maláčová dodala, že stále platí stanovisko sociální demokracie, že strana nevylučuje žádný scénář, který by mohl následovat po koaličním jednání. „Jedná se o závažnou situaci, je třeba znát všechna fakta,“ uvedla. Reportáž s Babišovým synem podle ní nyní produkuje víc otázek než odpovědí. „Poté se k tomu může člověk kvalifikovaně vyjadřovat,“ konstatovala.

Ministr životního prostředí zároveň ostře okomentoval původní reportáž serveru Seznam Zprávy, která celou kauzu ve veřejném prostoru opět oživila. „Líbilo by se vám, kdyby za vaším dítětem takhle někdo přišel a zneužil jeho závažného stavu? Je to neuvěřitelné. Pro mě to je nekorektní práce“, uvedl ministr. Tisková konference skončila přesto, že se podle zpravodaje serveru Lidovky.cz s dotazy na místě hlásilo několik novinářů.



Ministři kladli důraz na běžnou agendu vlády

Členové vlády při ranním příchodu na úřad vlády většinou očekávali, že jim premiér ke kauze, kvůli které bude kabinet čelit ve Sněmovně pokusu opozice o vyslovení nedůvěry, něco řekne. Důraz nicméně kladli na běžnou agendu vlády. „Téma to není“ pro ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO), která se stejně jako další ministři chce soustředit na vládní agendu.

Opozice vyzvala Babiše k odstoupení z funkce premiéra, ČSSD zvažuje podle ministra vnitra Hamáčka různé varianty. Babišův syn tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž premiér i jeho dvě dospělé děti čelí obvinění z dotačního podvodu, držen v zahraničí.

Opoziční strany v úterý podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. Babiš v úterý řekl novinářům, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně. Reportáž Seznam Zprávy vnímá premiér jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Důvod k rezignaci Babiš nevidí.