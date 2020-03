ŽIVĚ: Nejezděte do Itálie, vyzval Babiš občany. Nesmysl, ohradily se cestovní kanceláře

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) po pátečním jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou vyzval Čechy, aby kvůli koronaviru nejezdili nikam do Itálie. Proti premiérově výzvě se ohradila Asociace CK, která označila prohlášení za hloupost.

Lidé, kteří se odtud budou vracet, mají zůstat dva týdny doma. O změně postoje k návštěvám Itálie informoval krátce před společným jednáním s hejtmany na twitteru. Pacientka v ústecké nemocnici je podle krajské hygieničky první, kdo se nakazil novým koronavirem na území Česka. Bylo to od syna, co přijel z Itálie.



Babiš také požádal zaměstnavatele, aby zaměstnancům, kteří mají zůstat doma dva týdny po návratu z Itálie, umožnili pracovat na dálku.

Premiérova výzva, aby Češi nejezdili nikam do Itálie, je nesmyslné rozhodnutí, pokud není vyhlášen zákaz cestování Italů do ČR, uvedla Asociace CK.

„Toto preventivní opatření je nezbytné, abychom se vyhnuli nekontrolovanému šíření koronaviru v České republice. Za chvíli budeme informovat hejtmany i primátora Prahy,“ uvedl Babiš. Zaměstnavatelé by se podle předsedy vlády měli k situaci postavit čelem a uznat zaměstnancům překážku v práci, dát jim plnou mzdu a umožnit jim pracovat z domu, pokud je to možné.

Cestovní kanceláře Babišův krok odsoudily

Výzva premiéra, aby Češi nejezdili nikam do Itálie, je nesmyslné rozhodnutí, pokud není vyhlášen zákaz cestování Italů do Česka. Tuzemské cestovní kanceláře budou zatím postupovat jako dosud a počkají na doporučení ministerstva zahraničí, které je pro ně směrodatné, řekl dnes ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.



V rozhovoru pro Českou televizi Papež dále uvedl, že prohlášení premiéra považuje za populismus. V Itálii bylo podle něj za posledních 14 dní 30 000 Čechů, z toho 15 000 s CK a 15 000 se do země vypravilo individuálně. Návštěvám nyní dominují lyžařská střediska. Zájem je také o Řím či Florencii, řekl.

Za populistický krok považuje výzvu premiéra také jednatelka CK Fede Yvetta Federici. „Je nám všem z Babiše špatně. Jeho populismus nezná hranice. To je ten pravý, který má co hovořit o morálce cestovních kanceláří, než aby si předem ověřil, jakým způsobem pracujeme - on hlásá vodu a sám pije víno,“ uvedla.

Podle jednatelky CK Italia Travel Kamily Riva je premiérova výzva z hlediska bezpečnosti řešením, ale nelze to považovat za důvod pro nárok na bezplatné storno zájezdu, sdělila ČTK. „Ubytovatelé se neustále brání, že nemají nemoc COVID-19 (kterou způsobuje nový typ koronaviru) přímo ve střediscích, místní úřady vydávaly oficiální prohlášení o nulovém nakažení v oblasti,“ uvedla. Provozovatelé v Itálii podle ní ale nechtějí přijít o rezervace, proto nyní přistoupili na kompromis, kdy si klienti mohou vybrat pobyt v létě nebo příští zimní sezoně. „Jsme připraveni na to, že se několik měsíců nebudou prodávat zájezdy, to po deseti letech fungování Italia Travel ustojíme, ale bezplatná storna nikoli,“ dodala.

Ministerstvo zahraničí v dnes aktualizované informaci doporučuje občanům necestovat pouze do regionů na severu Itálie. Jde o regiony Lombardie, Veneto (Benátsko), Emilia Romagna a Piemont. Podle ministerstva zdravotnictví by všichni turisté, kteří se ze zasažených oblastí vracejí, měli po příjezdu zůstat doma a telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradit se.

Od čtvrtka platí kvůli koronaviru zákaz přímých letů z ČR do severní Itálie.

Itálie je z evropských zemí novým typem koronaviru zasažena nejvíce. Eviduje bezmála 4000 případů a 148 mrtvých. V ČR je potvrzeno 12 případů, u téměř všech hygienici mluví o přenosu z Itálie, kam Češi jezdí často lyžovat.

„Samozřejmě budeme řešit ekonomické dopady, ale teď je maximální priorita zdraví našich občanů a zamezení šíření koronaviru,“ uvedl.

Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Právě jsme s epidemiologem Romanem Prymulou vyhodnotili vývoj epidemie koronaviru v Itálii. Mezidenní nárůst o 769 nových případů a úmrtí o 41 případů. Vyzýváme všechny občany ČR, aby nejezdili KAMKOLIV na území Itálie. A ty, kteří se vrací, aby po návratu zůstali 14 dní doma. 9 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Stát dosud doporučoval českým občanům necestovat do čtyř italských regionů, dokud se nevyřeší tamní situace s rozšířením koronaviru. Jde o regiony Lombardie, Veneto (Benátsko), Emilia Romagna a Piemont. Podle čtvrtečních údajů se v Itálii prokázala nákaza u 3858 lidí, zemřelo 148 lidí.

Od čtvrtka platí kvůli koronaviru zákaz ministerstva zdravotnictví pro přímé lety do severní Itálie a Jižní Koreje. Letecké společnosti ČSA, Ryanair a easyJet proto zrušily pro příštích 14 dní zhruba 70 letů mezi ČR a pěti severoitalskými městy. Už dříve vláda zastavila na dobu neurčitou přímé lety do Číny.

V informaci aktualizované v pátek v 8:45 ministerstvo zahraničí doporučuje občanům necestovat pouze do regionů na severu Itálie do doby vyřešení sanitární situace. Uvádí také, že vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ministerstvo zdravotnictví prosí všechny lidi, kteří se ze zasažených čtyř oblastí vracejí, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se.