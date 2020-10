Dám na radu epidemiologů, lockdown nevylučuji, prohlásil Babiš. Senátní volby prý nesledoval

Praha Premiér Andrej Babiš nevylučuje uzavření života a ekonomiky v ČR, tzv. lockdown. Rozhodnutí bude na expertech, Babiš bude akceptovat názor epidemiologů, řekl.

Andrej Babiš opět nevyloučil, že by mohl být zaveden lockdown. „Už ale nemáme dalších 200 miliard, které bychom napumpovali do ekonomiky. Každý život je ale cenný, takže já to nevylučuji, i když jsem si ještě nedávno neuměl představit, že by se vir vrátil v takové síle,“ uvedl Babiš.

K pátku eviduje Chytrá karanténa přes 37 tisíc žádanek na otestování na covid-19. Lidé ale podle premiéra Andreje Babiše nechodí se testovat. Občany premiér vyzval, aby se nechali testovat. „Je to i vaše povinnost podle zákona a zodpovědnost. Můžete být nakažení a v době, kdy se nenecháte testovat, může dojít k přenosu nákazy,“ uvedl Babiš na povolební tiskové konferenci.

Stát shání lidi do call center ke covidu-19, potřebuje jich asi 500. Babiš požádal firmy, které mají vyškolené operátory, aby se obrátily na úřady.

„Dostal jsem zprávu, že hnutí ANO získalo jeden mandát. Nám se v senátních volbách nedaří, takže jsem to nějak moc neřešil,“ uvedl Babiš.

„V počtu zemřelých jsme naštěstí na žebříčku úplně dole, nemáme tady tisíce zemřelých jako třeba v Belgii. Teď není čas situaci hodnotit. Teď je důležité, abychom se semkli, abychom to společně zvládli,“ řekl předseda vlády. „Hlavně mladí lidé to musí pochopit,“ dodal s tím, že na jaře většina lidí opatření podporovala, kdežto nyní je situace jiná.