Prezident Zeman měl říct, že současného ministra kultury Staňka neodvolá. ČSSD tím podmínila setrvání ve vládě

Praha Podle informací LN z jednání poslaneckého klubu ČSSD řekl prezident Miloš Zeman kandidátovi na ministra kultury Michalu Šmardovi, že neodvolá současného ministra Antonína Staňka (oba ČSSD). Jmenování Šmardy si přitom ČSSD stanovila jako podmínku pro setrvání ve vládě. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček odmítl informaci komentovat.

Na osobě ministra kultury může selhat i pojistka, kterou si ČSSD vetknula do koaliční smlouvy. Tam se praví, že když podá demisi všech pět členů vlády za ČSSD, musí to do týdne udělat i zbytek kabinetu včetně premiéra. Jestliže ale Antonín Staněk nerezignuje, pojistka se neaktivuje a za podpory SPD, která už se hlásila do služby, může jen Andrej Babiš doskládat ministry.



V případě, že by KSČM zůstala tichým společníkem vlády a přidala se SPD na místo ČSSD, nevychází současně ani čísla na rozpuštění sněmovny. Na to je třeba 120 poslanců.

Prezident Miloš Zeman setkal s kandidátem na ministra kultury Šmardou v úterý odpoledne. Schůzku v Rytířsku na Jihlavsku ani jeden z jejích účastníků nekomentoval. Šmarda na dotaz ČTK pouze uvedl, že výsledek sdělí po dohodě s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Hrad podle České televize plánuje vyjádření zřejmě až na čtvrteční zakončení oficiální návštěvy prezidenta na Vysočině. Setkání nebylo ani v oficiálním prezidentově programu.

Šmarda by měl nahradit ministra Antonína Staňka (ČSSD). Na jmenování Šmardy ČSSD čeká od konce května. Jeho odvolání na žádost sociální demokracie navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), Zeman návrhu s odkazem na to, že mu ústava nestanovuje žádnou lhůtu, zatím nevyhověl. Staňkovu rezignaci předtím odmítl.