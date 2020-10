ŽIVĚ: Představíme strategii boje s covidem, slibuje Prymula. Ministerstvo otevře svůj datový ‚poklad’

Praha Příští týden chce ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) představit výhledovou strategii k onemocnění covid-19. Bude obsahovat zvažovaná opatření v případě dalšího vývoje epidemie a parametry, kdy by je bylo potřeba zavést. Řekl to v pátek na tiskové konferenci. Chce také zveřejňovat všechna data o epidemii, u kterých to bude možné.



„Trend, který není pozitivní, je narůstající podíl pozitivních testů,“ řekl Prymula. Cílem je podle něj dostat se k hranici deseti procent. Ve středu to bylo až 15 procent. Současné reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je stále 1,24. Ani při okamžitém zavedení přísných opatření se podle Prymuly nepodaří nárůst nových případů okamžitě zastavit. „Zbrzdění je velmi dlouhé. Je to jako plující zaoceánský parník, kdy musíte točit kormidlem hodně dopředu,“ řekl. Každé opatření se podle něj projeví za sedm až deset dní. Cílem všech přijímaných opatření je podle ministra zabránit vyčerpání kapacit nemocniční péče. Podle šéfa klinické skupiny ministerstva a předsedy České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého bylo ve čtvrtek hospitalizovaných 1134 pacientů, na jednotkách intenzivní péče je 192 z nich. „Kapacity jsou naplněné asi ze 20 procent. Zatím ve většině nemocnic není nutné omezovat elektivní necovidové péče,“ dodal. Nejvíc pacientů s covidem je v nemocnicích v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Vůbec nejvíc nemocných leží v nemocnici v Uherském Hradišti, kde je nakažených covidem 73. „Apeluji na všechny, aby k volbám šli a svůj politický názor vyjádřili,“ uvedl na tiskové konferenci Prymula k tomu, že ve 14.00 se po celém Česku otevřely volební místnosti. Zároveň i hájil svou práci. „Opatření, která tady jsou, vychází z našich specifik a jsou to opatření, která jsou po celém světě. Vycházíme ze zkušeností celého světa,“ říká Prymula.