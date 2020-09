Prymula bude mluvit o nových mimořádných opatřeních. Jak se dotknou středoškoláků či sportu?

Praha Ministerstvo zdravotnictví oznamuje nová mimořádná opatření. Nařídit by mělo uzavření středních škol v regionech s vyšším rizikem nákazy. Venkovní aktivity by od pondělí měly být omezeny na 20 lidí, vnitřní na deset lidí, výjimku budou mít například divadla. Sportovní soutěže by se od příštího týdne měly hrát bez diváků.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by celý balík nových opatření mohl snížit počet dalších nových případů od jednoho nakaženého na méně než jeden. Už minulý týden hygienici nařídili výuku na dálku na vysokých školách. Od pondělí se k nim přidají na dva týdny také střední školy ve většině regionů. Podle ministra se podílejí středoškoláci asi na polovině případů šíření nákazy. Mateřské a základní školy ministerstvo zavírat nechce, v provozu zůstanou také nižší stupně víceletých gymnázií. Naopak vyšší odborné školy mají také učit na dálku. Aby se středoškoláci neshlukovali jinde, chce ministerstvo omezit také obchodní centra. Další opatření dopadnou podle ministra na volnočasové aktivity. Zrušeny mohou být například velké koncerty. Celý balík opatření může podle Prymuly snížit reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, ze současných 1,2 asi o 30 až 40 procent.