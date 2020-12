Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že v pondělí schválená vakcína proti covidu-19 od firmy Pfizer by měla dorazit do ČR 26. prosince večer. Půjde o 9750 dávek. Jedná se o další dodávce, která by mohla být doručena do konce roku. Celkem má Česko objednány čtyři miliony dávek vakcíny pro dva miliony osob. Očkovat se začne 27. prosince.

Vakcínu v pondělí schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), rozhodnutí musí ještě potvrdit Evropská komise. „Evropská komise by mohla zasednout možná ještě zítra večer. Je to víceméně formální záležitost,“ uvedl Babiš. První dodávka vakcíny bude rozdělena do čtyř nemocnic v Praze a dvou v Brně. Do krajů by měly směřovat další dodávky 28. nebo 29. prosince.