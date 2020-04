Vojtěch nevyloučil uspíšení rozvolnění. Od pondělí mohou otevřít řemeslníci, farmářské trhy či autosalony

Praha Od pondělí 20. dubna se mohou otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny, jak s tím počítal vládní plán na rozvolnění opatření zavedených kvůli epidemii nového typu koronaviru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům po pátečním zasedání vlády řekl, že kabinet první vlnu uvolnění opatření schválil a jeho resort zanesl do příslušného předpisu.

Kabinet plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Od 20. dubna se podle něj mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření. „Vláda posvětila první změny, nyní jsme to vložili přímo do legislativní formy,“ uvedl Vojtěch.

O týden později plán počítá s otevřením provozoven do 200 metrů čtverečních, budou se také smět konat bohoslužby do 15 účastníků. Od 11. května by se měly otevřít větší obchody, autoškoly či posilovny. Ministři v úterý nevylučovali, že se harmonogram kvůli epidemiologické situaci opozdí, Vojtěch v pátek nevyloučil ani jeho uspíšení. „Pokud by se situace vyvíjela pozitivně a dobře, pak se můžeme bavit o úpravě, od pondělí ale platí, co jsme slíbili,“ uvedl.

Kabinet do první vlny výslovně nezařadil salóny pro psy a kočky. „My řekli, že už se chceme vyhnout definování specifických prodejen, tyto spadají do provozoven do 200 metrů čtverečních, předpokládám, že větší nejsou, ty by byly uvolněny od 27. dubna,“ uvedl Vojtěch.

Kadeřnictví otevřou 25. května

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) před jednáním vlády řekl, že salóny se otevřou už v první vlně. „Vyhodnotili jsme si to a je možné to zařadit do té první skupiny profesí a psy bude možné stříhat,“ řekl. Vojtěch na doplňující dotaz uvedl, že jako řemeslo by stříhání psů spadalo do první vlny, pokud řemeslem není, tak do druhé.

Kadeřnictví a holičství se podle plánu vlády mají otevřít až v pondělí 25. května. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula to vysvětlil tím, že v klasickém kadeřnictví nastává bezprostřední přímý kontakt mezi cizími lidmi, což je z hlediska epidemie rizikové. „U pejsků ten problém není zdaleka takový, z tohoto úhlu pohledu je to bezpečnější,“ uvedl.

Vysoké školy v omezeném provozu

Vysoké školy se od pondělí otevřou v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Účastnit by se jich mohlo vždy maximálně pět lidí najednou. Návrh v pátek vláda schválila, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch. Budou se tak moci konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

Studenti se také budou moci ve stejném maximálním počtu věnovat laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména za účelem vypracování závěrečných prací a klinické a praktické výuce a praxi. Individuálně bude možné na vysoké škole navštívit knihovnu či studovnu, ale jen za účelem vyzvednutí či vrácení studijní literatury.

Studenti budou muset poskytnout čestné prohlášení o tom, že v předchozích dvou týdnech neměli příznaky virového onemocnění. Aktivit se budou moci zúčastnit v případě, že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému onemocnění a že nemají nařízenou karanténu. U vstupu do zkušební místnosti si budou muset dezinfikovat ruce.

Školy vláda kvůli šíření epidemie nového typu koronaviru uzavřela 11. března. Výuka se do škol v plném rozsahu do července nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.