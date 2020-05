ŽIVĚ: Vláda schválila zákon, který rozšiřuje a zpřesňuje pravomoci ministerstva zdravotnictví

Praha Zákon o mimořádných opatřeních, který rozšiřuje a zpřesňuje pravomoci ministerstva zdravotnictví při koronavirové epidemii, vláda na čtvrtečním zasedání schválila, sdělil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu řekl, že Sněmovna předpis projedná v řádném procesu se zkrácenými lhůtami, nikoli ve stavu legislativní nouze.

Předpis s omezenou účinností do konce roku tak nevyřeší platnost aktuálních opatření i po konci nouzového stavu, který trvá do 17. května. Plán kabinetu pro rozvolňování omezení končí až 25. května. K otázce dalšího prodloužení nouzového stavu vláda žádné rozhodnutí nepřijala, uvedl Hamáček. Podle Vojtěcha bude ministerstvo zdravotnictví v přechodném období mezi koncem stavu nouze a účinností dočasné legislativy regulovat činnosti skrze mimořádná opatření.



Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 má podle navrhovaného textu platit v klíčových pasážích do konce roku. Jeho cílem je dočasně doplnit předpis o ochraně veřejného zdraví, který bude nadále obsahovat obecná ustanovení. Opatření by mohl resort vydávat po předchozím souhlasu vlády a jen v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, v odůvodnění musí vysvětlit aktuální epidemiologická rizika. V případě hrozby prodlení může resort opatření nařídit sám, ale pokud by je vláda do 48 hodin nepotvrdila, pozbyla by platnosti.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle návrhu do konce roku kvůli likvidaci epidemie či při nebezpečí jejího opětovného vzniku mít možnost nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost či zakáže nebo omezí některé služby. Návrh zmiňuje oblasti veřejné dopravy, obchodu a výroby, obchodní centra, kadeřnictví a obdobné služby, koupaliště, hromadné akce či vysoké školy.

Resort by měl také dostat možnost přikazovat zdravotnickým zařízením, aby vyčlenila potřebné kapacity na boj s epidemií. V pravomoci ministerstva by měl být i možný zákaz či omezení návštěv v nemocnicích či zařízeních sociálních služeb a příkaz používat ochranné a dezinfekční prostředky. Předpis počítá s až třímilionovou pokutou při přestupcích proti ministerským opatřením.

Na projednání návrhu zákona v řádném procesu se zkrácenými lhůtami se podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky ve středu shodly opoziční strany. Piráti by ale podle středečního vyjádření šéfa jejich poslanců Jakuba Michálka projednání v legislativní nouzi umožnili, aby nevzniklo přechodné období mezi koncem nouzového stavu a začátkem účinnosti zákona. Stejně se vyjádřil také předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Podle Vojtěcha by do 30. září měla být připravena komplexní revize legislativy v souvislosti s epidemií. Týkat se to má ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, krizového zákona i zákona o ochraně veřejného zdraví, řekl ministr. Kabinet ve čtvrtek uložil ministerstvu vnitra zpracovat návrh změn krizové legislativy, uvedl také Hamáček.