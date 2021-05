Žižkovští lékaři bojují proti výpovědi z nájmů. Hrozí zánik unikátních ordinací, v krizi suplovali i operační péči

Praha Václav Smrčka slouží jako chirurg na poliklinice Olšanská už šestadvacet let. Na Žižkov přišel primárně kvůli spolupráci s ortopedem Ivo Maříkem, za tu dobu operovali nespočet dětí s vrozenými vadami z celé republiky, o které se často starají od jejich útlého věku až do dospělosti. Během pandemie také suplovali operační péči nemocnic.

Nyní hrozí, že svou praxi zavřou předčasně, protože po třech letech vyeskaloval vleklý spor mezi lékaři a vedením městské části Praha 3 ohledně nájemních smluv. V uplynulých dnech začali doktorům, kteří odmítají nové dokumenty podepsat, chodit výpovědi.



Na smlouvy se lékařům v rámci Polikliniky Olšanská nesahalo desítky roků, mnohé z nich spadají datací dokonce do devadesátých let. Městská část uvádí, že „prastaré“ kontrakty musí aktualizovat a upravit výši plateb nájemného. Lékaři se dle svých slov zdražení nebrání, vadí jim však dramatický skok – navýšení dosahuje až 80 procent, a také fakt, že nové smlouvy nezohledňují specifika lékařské profese.

Mnozí z tamních doktorů jsou již v důchodovém věku a avizují, že za této situace raději své ordinace uzavřou. Žižkov by tím přišel o desítky let etablovanou péči. V některých případech se jedná o unikátní pracoviště. „S naším odchodem se nenávratně naruší mezioborová síť spolupráce s rentgenovým pracovištěm, pediatrem a rehabilitací ruky, díky nimž se pacientům dostává komplexní péče,“ uvedl chirurg Smrčka.

Poliklinika Olšanská

Skupina lékařů, která si kvůli sváru najala právníka Jana Kučeru, namítá například nezohlednění investic; třeba chirurg Smrčka si vzal úvěr 800 tisíc korun na výbavu operačního sálu a tvrdí, že tak, jak je smlouva nastavená, umožňuje radnici, aby mu zrušila nájem kdykoli, bez udání důvodu a bez kompenzace investic do provozu. Velkou potíž Kučera vidí v tom, že nové smlouvy se chovají k ordinacím, jako kdyby šlo o byty či komerční prostory typu obchodu. Ve výsledku to klade na lékaře nepřiměřeně tvrdé nebo nesmyslné požadavky. Například: zakazuje se převod nájmu po ukončení praxe na nástupnického doktora, zakazuje se rušení nočního klidu, praktici by museli denně pronajímateli hlásit výskyt infekčních nemocí.

Spor se táhne od dob minulé politické reprezentace v čele radnice třetího pražského obvodu, stávajícímu osazenstvu tvořenému zástupci TOP 09/STAN, Pirátů a Strany zelených v čele se starostou Jiřím Ptáčkem (TOP 09/STAN) došla trpělivost loni v prosinci. Tehdy se vedení Prahy 3 sešlo a odhlasovalo výpovědi z nájmu těm ordinacím, které do té doby nereagovaly vstřícně na dané ultimátum: podpis, nebo odchod. Výpovědi už začaly chodit, ta moje přišla ještě v době nouzového stavu,“ popsal chirurg s hořkostí.

Skupina lékařů se zkoušela s radnicí domluvit, hledala cestu, jak odladit ze smluv nároky, které se hodí spíš pro hospodu než ordinaci, jak nastavit požadované navýšení nájmu v pětiletém náběhu. Vedení Prahy 3 odmítlo. „Bavíme se o narovnání vztahů z devadesátých let, tamní lékaři mají zlomkové nájmy oproti ostatním. Jsme již několikátá politická generace, která se snaží s těmito lékaři rozumně domluvit, aby měli stejné nájmy jako ostatní doktoři,“ řekl pro Lidovky.cz starosta Ptáček s tím, že brojí jen „hrstka nespokojených“ z desítek lékařů, kteří ve zdravotnickém zařízení pracují.

K rozbroji v souvislosti se sporem však došlo i v samotné radě městské části, nehlasovala jednotně. Proti byl místostarosta Ondřej Rut (Strana zelených), hlasoval ve prospěch zachování stávajících ordinací. Předložil kolegům ke zvážení alternativní smlouvy, prosazoval individualizovaný přístup, ale neuspěl, zvítězilo hledisko starosty, že ke všem se bude přistupovat stejně. „Radnice k tomu nepřistoupila nejšťastněji,“ uvedl Rut.

Výpovědi dostalo sedm ordinací, mezi nimiž jsou například gynekologie, chirurgie ruky, pediatrie či centrum pro vady pohybového aparátu. Další tři lékařky podle informací kolegů nátlak nezvládly a odešly. Lékaři i jejich právník Kučera si stěžují na nevybíravé způsoby a tristní nedostatek komunikace ze strany městské části, hovoří dokonce o pravidelných nátlakových telefonátech od pracovníků radnice.

Část lékařů nové kontrakty přijala, což je však dáno i tím, odkud komu plynou příjmy. „Místní stomatologové se rozhodli nové smlouvy podepsat a zvýšené nájemné hned promítli do ceny svých služeb, které pacienti platí v hotovosti, což jim zákon umožňuje,” sdělila webu Lidovky.cz lékařka Alena Prokšová, která už také dostala oznámení o výpovědi z ordinace.



Doktoři, kteří jsou za svou práci placení „jen“ z veřejného zdravotního pojištění, takovou možnost nemají, u nich cenu za zdravotní výkony pevně stanovuje závazný cenový předpis, který vydává ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím vyhlášek; od svých pacientů žádnou úhradu přijímat nesmějí.

„Rok s pandemií ukázal, že péči o zdraví nemohou zajišťovat jen lékaři, ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny bez spolupráce státu, samospráv. Úlohou obce je, aby měla při hospodaření se svým majetkem na paměti tuto potřebu,“ kritizuje Smrčka postup Prahy 3. Podle starosty – jakkoli si lékařů považuje – však není možné pronajímat prostory polikliniky za symbolické částky, protože to tak nedělá ani vedení jiné městské části hlavního města.

Záhy po obdržení výpovědí se skupina lékařů obrátila dopisem na pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který na žádost o intervenci zatím nereagoval. Na podporu uspořádali i petici, v níž žádají, aby Praha 3 vzala výpovědi zpátky a dohodla se na kompromisu. Pokud neuspějí, začnou se ordinace zavírat v rozmezí tří až šesti měsíců od dubna, odkdy běží výpovědní lhůta.