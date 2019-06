‚Zjistil jsem, že jsem manažer, ne politik.‘ Po oznámení odchodu se mi hodně ulevilo, říká Stuchlík

PRAHA Podnikatel Petr Stuchlík měl být esem v rukávu hnutí ANO 2011 na post pražského primátora v loňských komunálních volbách. V čele kandidátky nahradil Patrika Nachera, nakonec se ale hnutí pod taktovkou Andreje Babiše muselo v roli nejslabší strany v zastupitelstvu metropole spokojit jen s opoziční rolí. Po necelém roce v roli zastupitele oznámil v pátek Stuchlík svůj konec v politice, i v hnutí ANO.

„Rozumím mu,“ komentoval Stuchlíkovo rozhodnutí premiér Babiš. Sám odcházející dvaačtyřicátník Stuchlík v rozhovoru pro Lidovky.cz řekl, že k odchodu už několik měsíců směřoval.



Lidovky.cz: Na sociálních sítích jste napsal, že jste přišel na to, že v politice nejde měnit rychle věci k lepšímu. Není to pro běžné lidi alarmující zpráva?

To je jeden způsob, jak se na to dívat. Já se na to dívám optikou toho, že lidé, kteří chtějí něco měnit a do politiky jít, o tom o to víc přemýšlejí a moc se jim nechce. Když to pak vidí lidé, kteří zvažovali vstup třeba jen do lokální politiky, tak mi říkají, že to vlastně zažít nechtějí. O to spíš, když do toho přidáte rodinu a děti. Já osobně jsem před rokem zahájení mediální tlaku, někdy snad i „hnojometu“, zažil. Polarizuje se politika, polarizují se média. Od vstupu do politiky to pak odrazuje schopné lidi, což je škoda.

Petr Stuchlík Absolvent managementu na Vysoké škole ekonomické založil v roce 2000 finančně poradenskou firmu Fincentrum

Krátce působil ve vedoucích pozicích ve společnosti Mafra

V roce 2018 se stal kandidátem hnutí ANO na primátora Prahy, skončil ale v opozičních lavicích

V lednu neúspěšně kandidoval do předsednictva hnutí

7. června oznámil, že v ANO i v politice definitivně končí

Jako jeden z mála politiků otevřeně hovořil o své homosexualitě

Chce se vrátit k podnikání a pěstovat svou lásku k létání Podnikatel a bývalý politik Petr Stuchlík.

Lidovky.cz: Odrazoval byste od vstupu do politiky třeba svého kamaráda, který by měl podobnou výchozí pozici jako vy?

Spíš bych mu řekl, co může čekat, a co ne. My podnikatelé často žijeme v bublině svého oboru a k úspěchu potřebujeme sebevědomí. Možná se proto také přeceňujeme. To vám ale v politice nemusí vždy pomoci, může to být i na obtíž. Takže bych si s kamarádem sedl na drink nebo na večeři a vysvětlil mu, co je reálné. Neodrazoval bych ho, ostatně ani politika není černobílá, zažijete v ní negativní i pozitivní momenty. Navíc nikdo z nás není stejný, takže zjednodušovat to nehodlám.

Lidovky.cz: Na sítích se objevoval názor, že odcházíte od rozdělané práce. Vnímáte to tak?

Rozumím tomu úhlu pohledu, ale lidé by si tu zkušenost měli sami zažít, než to budou takto hodnotit. A třeba zkusit tu práci dodělat.

Lidovky.cz: Pamatujete si na moment, kdy jste se rozhodl skončit?

Rozhodnutí ve mně mnoho týdnů gradovalo, nechtěl jsem ale hnutí ANO ani pana premiéra poškodit před evropskými volbami. Už před nimi to k tomu rozhodnutí směřovalo. Definitivní slovo jsem řekl minulý týden.

Lidovky.cz: Na necelý rok jste si vyzkoušel roli opozičního pražského zastupitele. Myslíte, že byste jako primátor nebo radní dospěl po několika měsících ke stejnému rozhodnutí?

Primátor či radní by měly být manažerské pozice, v těch se cítím jako ryba ve vodě. Opoziční zastupitel je funkce politická. A ta, jak jsem zjistil, vůbec není v mojí přirozenosti. Realita je totiž často hodně vzdálená od očekávání. Někdo zkrátka je člověk politický, někdo není. Jsem ale bytostně přesvědčen, že kdybych se dostal do exekutivní funkce, kdybych mohl dělat svou celoživotní práci, jen v jiném oboru, kdybych mohl dotahovat projekty do konce, tak bych o tom nepřemýšlel. Politická práce je ale velmi složitá a dlouhodobá.

Lidovky.cz: Když vás poslouchám, přijde mi, že v hlavě už jste dveře k politickým funkcím důrazně zavřel.

Udělal jsem jasné rozhodnutí a stojím si za ním. Směřovalo to k němu několik měsíců a přišlo po zralé úvaze. Občas je lepší si přiznat, že něco pro člověka není to pravé. Ve funkci zastupitele bych se ještě další tři roky trápil, přitom tam za mě může naskočit někdo, kdo do toho má větší chuť.

Lidovky.cz: Už před komunálními volbami jste otevřeně mluvil o svém příteli Davidovi, kterému už nejen vy přezdíváte Tygřík. Svou homosexualitu jste neměl nikdy potřebu skrývat. Dostala vás během roku v politice někdy do nepříjemné situace?

Ne. Před osmnácti roky jsem poznal úžasného člověka, za kterého se přece nemůžu stydět nebo ho skrývat. Jsem v tom směru velmi otevřený, někteří do politiky vnášejí intrikánství, které mi osobně vůbec nesedí. Chci, aby mě lidé brali takového, jaký jsem. Na konci dne totiž máte život jen jeden. Není důvod žít ho ve lži.

Lidovky.cz: Nebál jste se v tomto ohledu ani když jste do politiky vstupoval? Že třeba budete pro někoho jako politik nepřijatelný?

Je to zajímavé téma. Spousta lidí, včetně řady politiků, se toho bojí. Někdo se skrývá. Neodsuzuji to, protože jsme každý měli jinou výchovu a jiný vztah s rodiči. Já vedl firmu Fincentrum, což je v podstatě úplný macho byznys. Vedete totiž další poradce a poradkyně, což jsou vlastně také podnikatelé. V tom byl ten test, kterým jsem už dávno prošel. Lidé mě respektovali z jiných důvodů, než byla sexuální orientace. Než abych pochodoval s duhovou vlajkou po náměstí, tak svého Davida prostě klidně představím jako Tygříka, což vyjadřuje můj cit pro něj, za který se vůbec nestydím.

Lidovky.cz: Možná jste tedy LGBT komunitě udělal větší službu, než kdejaký aktivista…

Znám se s Česlavem Valkem (předseda spolku Prague Pride – pozn.red.) a ten mi řekl, že způsob, jakým se jako gay prezentuji, dělá pro tu komunitu možná i víc, než samotné pochody Prague Pride. Každého ale osloví něco jiného. S Davidem jsme spolu od roku 2001, nikdy jsme se nebáli spolu někam jít. Právě taková přirozenost je pro tu komunitu možná nejpřínosnější.

Lidovky.cz: Zmínil jste polarizaci médií. Vy jste několik let pracoval ve vedoucích pozicích ve společnosti Mafra, jejíž média bývají obviňována z tendenčního psaní. Máte pocit, že se mediální scéna proměňuje?

V první řadě se nepovažuji za žádného odborníka. Myslím, že tištěná média si hledají svou cestu k přežití a soulad s online zpravodajstvím. To, že někdo obviňuje někoho jiného z tendenčního zpravodajství je způsobené tím, že se média mění. Zejména na internetu fungují média, jejichž šéfredaktoři vám pragmaticky řeknou, že po vás prostě musejí jít, protože to jejich čtenáři očekávají. Za jejich obsahem je racionální úvaha, že při publikaci článků takového a takového zaměření se jim povede udržet jejich čtenářské jádro, na kterém stojí jejich obchodní model.

Lidovky.cz: Čili konkurenční boj?

Ano, ale hlavně v případě menších médií, což se netýká Mafry, je snaha psát nějakým způsobem, protože tam je jejich segment, který jim dá vydělat, nebo jim alespoň umožní přežít. Jsem přesvědčený, že jakákoliv snaha o alternativní názor může v jejich šéfredaktorovi nabudit dojem, že mu to může odradit čtenáře. V konečném důsledku to povede k úbytku inzerce a předplatitelů. Lidé totiž konkrétní média čtou, aby se dočetli to, co se dočíst chtějí. Šéfredaktoři a editoři to dobře vědí a drží se toho. Když třeba poskytnu totožné vyjádření o dvou větách, uvidíte z toho hned několik různě vyznívajících titulků.

Lidovky.cz: Při vstupu do politiky může úspěšná zkušenost z byznysu pomoci. Pomůže zkušenost z politiky naopak při návratu?

Já se do byznysu sice chci vracet, ale už ne do Fincentra. Určitě je to obohacující zkušenost, která vám pomůže. Lépe pochopíte, jak svět kolem vás funguje.

Lidovky.cz: Nebude tedy někomu, s kým budete v rámci byznysu jednat, vadit, že jste kandidoval třeba zrovna za ANO?

Lidé jsou spíš zvědaví. Pokud se mě na to někdo zeptá, tak mu řeknu otevřeně, proč jsem nabídku pana premiéra přijal a také proč jsem odešel. Ale nemyslím, že se setkám s tím, že by mě někdo označoval za pitomce.

Lidovky.cz: Co vám na vaše rozhodnutí pan premiér řekl?

Měli jsme domluvenou schůzku, kterou ale musel kvůli dění ve sněmovně zrušit. Nakonec jsme si to museli napsat, už to ve mně totiž jednoduše bylo. Neuměl jsem si představit, že přijdu v pondělí na sněm Prahy 10 a budu se tvářit, jako že se nic neděje. Chtěl jsem mu to říct osobně, ale čekat jsem už nemohl, bylo nutné za tím udělat tlustou čáru. A neumíte si představit, jak se mi ulevilo.

Lidovky.cz: Odešel jste naráz kromě hnutí ANO i ze všech funkcí. Zvažoval jste nějaký kompromis?

Zvažoval, ale došel jsem k závěru, že jsou to dvě spojené nádoby. Odejít jen z jednoho nebo druhého by postrádalo smysl.

Lidovky.cz: Máte jasno, co budete dělat dál?

Jak už jsem říkal, k Fincentru se vracet nehodlám. Zůstalo mi ale několik projektů, kterých jsem se „nezbavil“, nedávno jsem vstoupil do investičního fondu, který obchoduje podle počítačového algoritmu. Také se vracím se své vášni k létání. Ale hlavně si dám asi na nějakou dobu pauzu, tohle léto se má prý podařit počasí.