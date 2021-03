Zjistíme, co po covidu opravdu pomůže, říká primář Vladimír Herout z Fakultní nemocnice Brno

Brno Centra postcovidové péče pomáhají pacientům, které i měsíce po vyléčení z covidu trápí zdravotní obtíže, nejčastěji dušnost. Centrum při Fakultní nemocnici Brno funguje od poloviny ledna, za tu dobu stihlo vyšetřit přes dvě stě pacientů. „Po roce budeme moct zhodnotit, co komu pomáhá. To nám pomůže při léčbě dalších pacientů,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz primář Vladimír Herout.

Lidovky.cz: Co objednané pacienty čeká?

Jde o klasické vyšetření pneumologem. Provádíme rentgen hrudníku ve dvou projekcích. Vyšetřujeme funkce plic spirometrem (přístroj k zjištění objemu plic pacienta – pozn. red.), bodypletysmografem (přístroj ukazující kapacitu plic a funkce plic – pozn. red.) a plicní difuzí (měří rychlost výměny plynů z plic do krve – pozn. red.). Eventuálně jim odebíráme krevní plyny, abychom měli představu o tom, jak mají okysličenou krev. To je v zásadě všechno na úvod. Další postup závisí na tom, jaké mají příznaky nebo potíže. Pokud je potřeba, doplňujeme další vyšetření.