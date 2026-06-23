Zkontroluje NKÚ hospodaření ČT? Opozice má podmínku, pojistku v Ústavě

„Pokud říkají, že jim jde o stabilní a nezávislou Českou televizi a Český rozhlas, ať se nebrání pojistkám, které tam právě pro tento případ chceme vložit,“ řekl předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř (KDU-ČSL).
„Ústava je nyní otevřená. Řešíme, aby NKÚ mohl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat, a předkládáme k tomu pozměňovací návrh. Chceme, aby do budoucna byly veškeré zákony týkající se České televize a Českého rozhlasu chráněny takzvaným člunkem. Jinými slovy, Senát by v těchto případech nemohl být přehlasován Poslaneckou sněmovnou,“ popsal Talíř podmínku opozice pro podporu ústavní změny.
Že nejde jen o postoj lidovců, ale o širší stanovisko opozice, potvrdil iDNES.cz také místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
Bez pomoci opozice vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě ústavní změnu neprosadí. Má 108 poslanců, potřebuje však nejméně 120 hlasů.
„Končí legrace. Pokud v třetím čtení nepodpoří zavedení kontroly, už jim nikdo neodpáře, že jim vyhovují začerněné smlouvy. Je slušné, aby peníze daňových poplatníků nad sebou měly kontrolu NKÚ,“ řekl předseda Svobodných Libor Vondráček, který byl zvolen poslancem ze SPD.
„Pokud bychom se dohodli na tom, že bude přijat náš pozměňovací návrh, tedy pojistka, která zabrání tomu, aby si jakákoli politická reprezentace mohla libovolně pohrávat s Českou televizí a Českým rozhlasem, pak jsme připraveni se dohodnout,“ řekl iDNES.cz Talíř.
V opačném případě podle něj neprojde ani změna Ústavy, která původně působila jako nekonfliktní návrh. Předložil ji totiž Senát a možnost, aby NKÚ kontroloval veřejnoprávní média, dosud podporovaly všechny parlamentní strany.
„My jsme na tuto tiskovou konferenci přišli všichni v černém. Chceme poukázat na to, že problém s financováním veřejnoprávních médií včera neskončil, ale naopak začíná,“ uvedl předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
Ostře proti změně financování veřejnoprávních médií vystoupil také předseda STAN Vít Rakušan. „Zareagujme výstražnými obstrukcemi,“ prohlásil v návaznosti na pondělní výstražnou stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. „Dnes se toho asi moc neprojedná,“ dodal šéf STAN.