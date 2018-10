Zkouška ve dvou dnech a maximálně čtyři pokusy. Zahraniční lékaře čeká změna podmínek pro praxi v ČR

PRAHA Zahraniční lékaře čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování by mohli pracovat v Česku. Budou se moci o její složení pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Schválila to ve středu Sněmovna v senátní novele, jejímž cílem je vyřadit terapeuty a specialisty čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Rozdělení čtyřdílné zkoušky do dvou dnů má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) přispět k tomu, aby ji lékaři z ciziny mohli zdárně složit. Je tak v zájmu nemocnic, které se potýkají s nedostatkem lékařů. Omezení pokusů naopak zabrání tomu, aby zahraniční lékaři žádali „donekonečna“ o uznání jejich schopností léčit české pacienty, řekl ministr.



Dolní komora schválila také návrh, aby roční nemocniční praxi jako podmínku pro nové zdravotnické záchranáře nemuseli absolvovat řidiči záchranných vozů, kteří vykonávají tuto práci nejméně pět let. Podobně by měly být upraveny rekvalifikace zdravotních sester na zdravotně-sociální pracovnice nebo požadavky na dětské sestry, klinické logopedy či psychology ve zdravotnictví.

Poslanec ANO Jiří Mašek prosadil, aby si stanice protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby mohly najmout odborné lékaře z jiných zařízení.

Senátní novela má v zákoně o zdravotnických povoláních zrušit podmínky vzdělávání pro terapeuty a specialisty čínské medicíny. Důvodem je to, aby tyto formy pomoci nebyly hrazeny pojišťovnami. Zákonodárci se shodovali s Vojtěchem na tom, že čínskou medicínu by měl upravit samostatný zákon o léčitelích, který chystá ministerstvo zdravotnictví předložit v první polovině příštího roku.

Do zákona se tradiční čínská medicína dostala v minulém volebním období, úpravu prosadil tehdejší předseda sněmovního výboru Rostislav Vyzula (ANO). Argumentoval tím, že nyní není možné jednoznačně ověřit vzdělání poskytovatelů čínské péče ani její rozsah a kvalitu.