Zkouška z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt se možná ztíží, podmínkou je ale navýšení rozpočtu o 3 miliony korun

PRAHA Od roku 2021 se možná ztíží zkouška z češtiny pro cizince, kteří pochází ze zemí mimo EU a chtějí v ČR získat trvalý pobyt. Vyplývá to z návrhu novely nařízení vlády, který připravilo ministerstvo školství. Podle něj by žadatelé o trvalý pobyt měli nově prokazovat znalost českého jazyka zhruba na úrovni pokročilých. Dosud jim stačilo umět jen úplné základy českého jazyka. Podmínkou k novele je navýšení rozpočtu na zkoušku z 1,65 milionu na 4,51 milionu korun.

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří chtějí v Česku získat trvalý pobyt, musí nyní složit zkoušku z češtiny na základní úrovni. Podle společného evropského systému pro hodnocení znalostí jazyka, který má šest stupňů, je to úroveň A1. Od 1. ledna 2021 by se zkouška měla zvýšit na úroveň A2. Ministerstvo záměr zdůvodnilo mimo jiné tím, že vláda označila současnou úroveň zkoušky již v roce 2015 za nedostatečnou pro samostatnou komunikaci cizince a pro jeho integraci do společnosti.



„Udělením trvalého pobytu získává cizinec veškeré sociální výhody, jako například podporu v nezaměstnanosti, účast na zdravotním nekomerčním pojištění, a je tedy nutné, aby měl dostatečné jazykové nástroje na to, aby jich mohl využít a nepotřeboval v běžném životě tlumočníka či jakéhokoliv jiného prostředníka,“ uvedlo ministerstvo. Zatímco znalost jazyka na dosud požadované úrovni téměř neumožňuje konverzaci, tak s dovednostmi na úrovni A2 by cizinec měl zvládnout mimo jiné krátkou společenskou konverzaci a umět napsat jednoduchý dopis.

Kvůli náročnější přípravě, organizaci a opravě zkoušky předpokládá resort navýšení rozpočtu na zajištění systému o 2,86 milionu korun. Dosud má na ni k dispozici 1,65 milionu korun. Peníze navíc bude požadovat prostřednictvím usnesení vlády k novele.

S ohledem na potřeby cizinců by zkouška měla klást hlavní důraz na ústní část, stojí v podkladech k návrhu. S přípravou ke zkoušce by zájemcům měly pomoct kurzy, které budou po celé ČR nabízet integrační centra.

Složení zkoušky z češtiny je jednou z podmínek pro získání trvalého pobytu pro lidi ze států mimo EU. Další podmínkou je, že v ČR žijí minimálně pět let. Nejpočetnější skupiny žadatelů, které zkoušku v minulých letech s úspěchem skládaly, tvořili Ukrajinci, Vietnamci či Rusové. Občané ze států Evropské unie ji dělat nemusí.

Počet cizinců v ČR je podle údajů ministerstva vnitra nyní asi o polovinu větší než v roce 2011. Letos jich úřad k 30. listopadu evidoval s povoleným pobytem přibližně 593000, z nichž kolem 300000 mělo pobyt trvalý. Před osmi roky pobývalo v Česku asi 406000 cizinců a zhruba 198000 z nich žilo v Česku trvale. Nejvíc je v ČR Slováků, Ukrajinců a Vietnamců. Podle demografů by Česko bez cizinců začalo vymírat, chyběly by pracovní síly i mozky.