Zlatý Ámos putuje do Zlína. Já učím děti, ony zase mě, říká nejoblíbenější pedagožka

  16:39aktualizováno  16:39
Po osmi letech má Zlínský kraj vítěze Zlatého Ámose. Titul pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová z prvního stupně Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně a navázala tak na chemikářku Lucii Bakalovou z holešovského Gymnázia Ladislava Jaroše, která vyhrála v roce 2018.
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. (březen 2026) | foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Dětský Ámos, které uděluje dětská porota, putuje Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku. Ocenění dnes organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka.

Langerová převzala putovní korunu od loňského vítěze, kterým byl Lukáš Knaute ze Základní školy v Sezemicích na Pardubicku.

Finalisty ankety přijal odpoledne prezident Petr Pavel s manželkou Evou na Hradě. Prezident ve svém uvítání učitelům řekl, že se ho nedávno děti při jedné z návštěv v regionu ptaly, jaký předmět měl ve škole nejraději.

„Přemýšlel jsem, jestli to byl tělocvik, nebo přírodopis, ale pak jsem si vzpomněl - a to jsem jim také řekl - že to není o tom předmětu, ale o učiteli,“ podotkl Pavel. Vzpomněl na učitele chemie na střední škole, který i z pro něj neoblíbeného předmětu dokázal udělat příjemný.

Soutěžící museli zvládnout čtyři úkoly

Letos se uskutečnil 33. ročník soutěže, ve finálovém kole absolvovali učitelé a učitelky čtyři úkoly, ve kterých museli za jednu minutu vtipně představit sebe a školu, kde vyučují, či naučit publikum něco ze svého oboru. Třetí úkol byl pro kantory tajný, nakonec v něm soutěžící museli pantomimou napodobovat povolání a žáci z jejich škol jej hádali. Poslední úkol byl časově nejdelší, úkolem bylo připravit a předvést společnou scénku se žáky.

Účastníky finále v sále podporovaly stovky dětí pokřiky a transparenty a hlasitě zněly i bubny či vuvuzely. „Celý Zlín podpoří Áďu z Podhoří,“ připomnělo jedno z hesel zlínskou místní část, kde letošní vítězka Zlatého Ámose vyučuje.

„Je to absolutně nepopsatelný pocit (získat ocenění). Řekla bych, že každý učitel zažívá ten pocit radosti, když učí s láskou a když učí ty děti milovat, objevovat svět, růst,“ řekla Langerová po převzetí ocenění.

„Moje vyučování je speciální v tom, že nejen já učím děti, ale děti učí mě. Máme takový vzájemný vztah, který není jen o učení, ale i o poslouchání těch dětských příběhů, snažit se naslouchat a adekvátně se k tomu stavět,“ dodala ke svému způsobu výuky.

Do letošního ročníku soutěže žáci nominovali 78 pedagogů, což bylo o 15 více než loni. Z nich si v semifinále nejlépe vedli Langerová, Úbl, Holub, dále Petr Pokorný z pražského Gymnázia Jana Patočky, Adéla Svobodová ze Základní a Mateřské školy Úprkova z Hradce Králové a Pavel Žák ze Střední školy technické a ekonomické v Brně.

Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose se bude konat v sobotu na galavečeru ankety a Kantorském bále v prostorách hotelu Ambassador-Zlatá Husa na Václavském náměstí v Praze.

Loni získal titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele Lukáš Knaute ze ZŠ Semice, zároveň dostal i ocenění Dětský Ámos, které uděluje dětská porota. Ámosem ČT edu, který se loni uděloval, se stala Lucie Zyková ze SŠ technické a ekonomické v Brně. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování získala Klára Goišová ze ZŠ v Mikulově.

