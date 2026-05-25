Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína

Do Zlína přijede osobně představit oceňovaný snímek Trad, který festival uvede v mezinárodní premiéře.
„Účast na filmových festivalech pro mě vždy patřila k nejoblíbenějším částem celé cesty spojené s filmovými rolemi, zvlášť u filmů tohoto typu, které do určité míry závisejí na festivalech, aby se představily publiku. Je to vždy skvělá příležitost poznat jiné kultury a vidět, jak film funguje právě v jejich prostředí,“ prozradil Aidan Gillen.
Českou republiku navštívil již v minulosti během natáčení filmu Shanghai Knights s Jackiem Chanem, kdy v roce 2002 strávil v Praze tři měsíce. „Moc se těším, až poznám Zlín,“ dodal herec.
Setkání s globální ikonou
Do Zlína přiveze snímek Trad, který patří k silným diváckým zážitkům a ukazuje Gillenovu schopnost podporovat nezávislou a autorskou tvorbu. Film kombinuje hluboké emoce s osobitou atmosférou, pro kterou je irská produkce tolik oceňovaná.
Aidan Gillen
„Práce s Aidanem na tomto projektu byla mimořádná. Dokáže do každé scény vnést neuvěřitelnou vnitřní energii a jemnou ironii, která dává celému příběhu zcela nový rozměr,“ vyjádřil se o spolupráci režisér filmu Lance Daly.
„Aidan Gillen je uznávanou osobností mezinárodní kinematografie, která mistrně zvládá psychologicky komplikované, inteligentní a vrstevnaté role. Jeho návštěva ve Zlíně nabídne našemu publiku jedinečnou příležitost setkat se s globální filmovou ikonou,“ upozornila umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová.
Snímek Trad zařadili organizátoři do festivalového programu na sobotu 30. května na 17. a 18. hodinu a na pondělí 1. června na 18. hodinu v multikině Golden Apple Cinema v obchodním centru Zlaté jablko. Projekce se uskuteční za účasti herců Aidana Gillena a Dallána Woodse i režiséra Lance Dalyho.
Gillen se projde také na červeném koberci v neděli 31. května v 18 hodin.