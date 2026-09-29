VIDEO: V Lutonině na Zlínsku vzplál autobus, cestující včas uprchli

Podle hasičů zásah zkomplikovaly dráty vysokého napětí, pod kterými se autobus zastavil.
„Hasiči nejprve museli zajistit bezpečné podmínky pro zásah. Na místo jsme povolali technika, který zajistil vypnutí elektrického proudu,“ popsala mluvčí zlínských hasičů Lucie Javoříková.
Provoz na silnici se během hašení zcela zastavil. Na pomoc postupně dorazilo pět jednotek hasičů. Ti nasadili čtyři hasební proudy a pěnu.
Cestující autobus opustili před příjezdem hasičů, nikdo nebyl zraněn. „V souvislosti s požárem jsme ošetřili dvě osoby, které utrpěly psychický otřes,“ dodala mluvčí zlínské záchranky Veronika Slaměnová.
Příčiny požáru hasiči vyšetřují.
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