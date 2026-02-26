Anonymní e-mail hrozil bombou v Baťově nemocnici, areál prohledávala policie

Anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně dopoledne prověřovala policie. Areál prohledávali policisté i speciálně vycvičený pes, žádný nebezpečný předmět nenašli. Zásah, který skončil kolem 10. hodiny, nijak neomezil provoz nemocnice. Evakuace nebyla potřeba. Pisatele výhrůžného e-mailu hledá policie.

Do areálu dorazili policisté ráno před devátou hodinou. „Aktuálně v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně probíhá bezpečnostní opatření, jehož důvodem je zaslání výhružného e-mailu. Nebyla nutná evakuace osob, nicméně i přes to jsme nasadili velké množství policistů a kriminalistů,“ přiblížila na sociální síti X policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Policisté areál následně prohledali ve spolupráci s Městskou policií a hasiči. Nasazený byl také pes speciálně vycvičený na vyhledávání výbušnin.

Prohlídkou budov policisté nezjistili, že by hrozilo jakékoliv nebezpečí a režim v areálu se vrátil do normálu.

„Kriminalisté nyní začnou rozkrývat, kdo a hlavně proč email zaslal. Není třeba dodávat, že se jedná o trestný čin,“ upozornila mluvčí.

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve Zlíně. (26.2.2026)
