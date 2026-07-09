Ve Zlíně hoří bývalý baťovský areál. Platí třetí stupeň poplachu, rozhlas varuje lidi

Informace o případných zraněných nemá ani záchranná služba. Hašení budovy podle policie nadále probíhá, okolní ulice jsou zcela uzavřeny. Očekávají se značné materiální škody, uvedli policisté na síti X.
V blízkosti místa požáru funguje řada úřadů a veřejných institucí, jako je knihovna nebo muzeum, ale také restaurace a kavárny. Ty zůstaly v provozu, ale jejich provozovatelé museli uzavřít venkovní zahrádky, informuje z místa redaktor iDNES.
Podle něj už hustý černý kouř z budovy nevychází, už jen šedý a místy bílý, takže hasiči zřejmě dostávají požár pod kontrolu.
Podle hasičů hoří ve skladu obuvi v devátém patře výškové budovy číslo 34. Z fotografií a videí, které kolují na sociálních sítích, je patrné, že se z horních pater valí hustý tmavý dým. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání.
Hasiči kvůli požáru vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných událostech. „Na místě zasahuje 15 jednotek a 21 kusů techniky,“ uvedl mluvčí krajských hasičů David Martinec.
K požáru vyjížděly také posádky záchranné služby. „Zatím nemáme informace o žádném zraněném,“ řekla ČTK zástupkyně mluvčí krajské záchranné služby Barbora Vinklárková.
Město Zlín na webu doporučilo v souvislosti se vznikajícím kouřem obyvatelům centra města a městské části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. „Prosíme občany, aby se místu zásahu vyhnuli a respektovali pokyny složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl magistrát. Město na požár upozornilo obyvatele také pomocí hlásičů.