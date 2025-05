Incident se odehrál ve čtvrtek v tropické hale Yucatan, kde se mohou lidé volně pohybovat mezi zvířaty. Vedení Zoo Zlín na něj upozornili návštěvníci. Zahrada v reakci na událost požádala na sociálních sítích příchozí, aby se ozvali, pokud situaci viděli, vyfotografovali nebo natočili. Výzva byla úspěšná.

„Podařilo se nám získat video, které to zachycuje. Je to skoro neuvěřitelné. I přes neustálé upozorňování a varování se někteří lidé chovají jako blázni. Zvažujeme, jestli záznam zveřejníme. Chceme, aby posloužil jako varování, jak by se lidé neměli v zoo chovat,“ říká ředitel zoo Roman Horský.

ZOO a zámek Zlín - Lešná VYJÁDŘENÍ K VČEREJŠÍMU INCIDENTU V TROPICKÉ HALE



Návštěvníci zlínské zoo v naprosté většině případů respektují návštěvní řád zoologické zahrady, bohužel však ojediněle se objeví případy nevhodného chování, které mohou mít pro naše zvířata fatální následky.



Přesně k takové situaci došlo 8. května v tropické hale, kdy skupina návštěvníků porušila návštěvní řád a přes zákazové tabulky v expozici nakrmila naše chvostany. Kromě krmení se také zvířat dotýkali, hladili je a "tahali ...za ocas". Takové chování je v rozporu s naším návštěvním řádem. 0 0

„Naše výzva měla u veřejnosti velkou odezvu, takže chystáme reakci. Především chceme apelovat na všechny návštěvníky, aby dodržovali návštěvní řád zoo a nekrmili zvířata. Párek v rohlíku, hranolky ani sušenky či čokoláda do jejich jídelníčku nepatří a můžete tím způsobit nejen velké zdravotní problémy, ale také úhyn zvířete,“ upozorňuje mluvčí zoo Romana Mikešová.

Není to první podobný případ, proto se v zoo snaží na veřejnost působit. „Většina lidí je disciplinovaných. Ale zvláště o svátcích k nám přichází tolik lidí, že to není možné uhlídat. Ani kamerami, ani lidmi přímo na místě,“ podotýká ředitel zoo.

Hodně proto spoléhají na ostatní návštěvníky. „Lidé se na sebe snaží navzájem působit. Často se stává, že když podobný případ uvidí, dotyčné sami upozorní, že by to neměli dělat. Ať už se to týká krmení zvířat, nebo třeba i porušování zákazu kouření a dalších prohřešků. To se nám velmi dobře osvědčilo,“ dodává Roman Horský.

Naštěstí takové případy nejsou časté, protože by to mohlo vést ke zrušení interaktivních expozic. „To už se v naší zoo stalo v případě průchozí expozice lemurů kata. Nechtěl bych, aby k podobné situaci došlo v pavilonu Yucatan, protože opice jsou tam velmi spokojené,“ říká ředitel.

Čím kvalitnější, tím toxičtější

Čokoláda může být pro zvířat velký problém. Lidé si to neuvědomují a občas ji dávají svým psům. „Poškozuje to játra a může to způsobit srdeční selhání. Čím kvalitnější čokoláda, tím větší potíže mohou nastat. Nejrizikovější jsou černé čokolády s vysokým obsahem kakaa. Ty také obsahují více kofeinu, který je pro zvířata toxický,“ vysvětluje veterinář Vlastimil Mrňák.

Samozřejmě záleží i na velikosti zvířat. Chvostan bělolící je malá opička, takže důsledky mohly být velmi vážné. To se potvrdilo už v minulosti, kdy jeden chvostan po krmení návštěvníkem uhynul.