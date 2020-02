Zlínská hydra terčem detektivů. Muže unesli zakuklenci s pistolí u spánku

Praha Vydírání kvůli údajné pohledávce za 380 milionů korun. Majitel unesený zakuklenci s pistolí u spánku. Kauza, kolem které se podle informací LN točí pondělní policejní razie, má ke krimithrillerům hodně blízko.

Když se Pavel Buráň 7. října 2014 projížděl večer na Uherskobrodsku, jen těžko by odhadl, co ho za pár minut potká. Mezi obcemi Pašovice a Prakšice ho předjel policejní superb a za pomoci světelného nápisu „STOP“ ho donutil zastavit. Z vozu vyskákali tři muži v policejních uniformách. A aniž by to Buráň, který prodával výherní automaty, tušil, jednalo se o únos.



Bití a škrcení



„Odebrali mu mobilní telefon a příruční tašku s osobními doklady. Za použití hrubého fyzického násilí ve formě úderů pěstmi a škrcením jej přesunuli na místo spolujezdce. Na ruce mu nasadili kovová pouta a poté ho v jeho vlastním vozidle eskortovali,“ popsal začátek hrůzného příběhu Radomír Koudela, předseda senátu zlínské pobočky Krajského soudu v Brně. Následovalo vyhrožování likvidací uneseného i jemu blízkých. „Maskovaný muž mu přiložil k hlavě pistoli a další ho ohrožoval injekční stříkačkou s jehlou u krku,“ přiblížil soudce.

Loni v prosinci za vydírání soud vyměřil tresty sedm let a čtyři roky za mřížemi manželům Jaroslavu a Jarmile Novotným. Dle verdiktu usilovali o to, aby Buráně pod nátlakem přiměli vyplatit údajně dlužnou částku 376 milionů korun. V případu se čeká, jak dopadne odvolání.

A právě v tomto případu vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zaznamenali i pokus o ovlivnění justice. Včera kvůli tomu zadrželi čtveřici osob včetně zlínského podnikatele P. K., který měl prý za „ohnutí“ případu vydírání požadovat 20 milionů korun, což ale policie údajně zmonitorovala v rámci předstíraného podvodu.

„Nemohu vám k tomu nic více říci, než co se objevilo v oznámení na webu Lidových novin. Možná v budoucnu komentovat budeme, ale zatím k tomu není důvod,“ řekla LN včera Klára Belkovová, mluvčí brněnského krajského soudu.

Podnikatel s iniciálami P. K. přitom patří mezi známé postavy. „Vím, že se pohybuje v místním podsvětí. Svědčil v karuselových podvodech, ale nikdy nebyl sám obviněn,“ řekl LN zlínský advokát pod podmínkou anonymity. Redakce se pokusila spojit s advokátem manželů Novotných, jeho vyjádření se ale do uzávěrky tohoto vydání nepodařilo získat.