Zlínská zoo chce přísnější zákon o chovu šelem. Reaguje na zabití chovatel lvem

ZLÍN Zlínská zoologická zahrada v reakci na úterní událost ve Zděchově na Vsetínsku, kde lev usmrtil svého chovatele, vyzvala ke zpřísnění zákona o chovu šelem mimo zoo. Podle zahrady je zpřísnění nezbytné. Zoo to ve středu uvedla na svých webových stránkách a sociálních sítích.

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by částečně mohla podobným neštěstím zabránit. Návrh chce vládě předložit do konce března. Novela by měla platit od roku 2020. Chovatelé šelem v zájmových chovech budou muset absolvovat kurz, ministerstvo chce i zákaz takzvaných kontaktních zoo. Šelmy se také nebudou smět venčit například na vodítku na veřejných místech. Za porušení zákona má být až půlmilionová pokuta.



Tým ze zlínské zoo vyrazil v úterý do Zděchova bezprostředně po telefonátu policie, která požádala o součinnost při řešení situace u soukromého chovatele lvů. „Zoologové původně jeli na místo s plánem šelmy uspat. Na místě však společně s dalšími zasahujícími museli konstatovat, že nejbezpečnější řešení je lvy usmrtit. Rozzuřená zvířata byla uzavřená v objektu, který nevyhovoval bezpečnostním ani chovatelským parametrům, a nebylo možné do něho bez rizika vstoupit s uspávacími střelami. Uvnitř byl člověk v ohrožení života,“ uvedla zahrada ve svém vyjádření.

Neprokázalo se týrání, chovu lva zabránit nešlo

Samec lva byl podle zoo velmi agresivní a situace uvnitř stísněného objektu velmi nepřehledná. „Střelec s narkotizační puškou by se ocitl ve velkém nebezpečí. Je nám velmi líto, že se přes veškerou snahu nepodařilo chovatele zachránit,“ uvedla zahrada.

Neštěstí se stalo v kotci uvnitř oploceného výběhu, který v obci stál bez stavebního povolení. Lva i lvici, kterou muž také choval, zastřelili policisté z přivolané zásahové jednotky z Brna, aby bylo možné se k chovateli dostat.

Chov šelem muži opakovaně nepovolili veterináři. Úřady však muži nedokázaly v nepovoleném chovu zabránit, přestože dostal několik pravomocných pokut. Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. Mohla by vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo. Stejný lev chovatele napadl už před několika lety, ještě když ho měl na Slovensku. Zraněný muž tehdy skončil v nemocnici. Loni v létě policie řešila také incident týkající se lvice. Chovatel s ní byl na procházce, a přestože byla lvice přivázaná, dostala se do střetu s projíždějícím cyklistou, který poté musel vyhledat ošetření.