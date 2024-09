Očekávala bych okamžitou rezignaci Bartoše, říká pirátská jednička v kraji

Zatímco před čtyřmi lety získali Piráti ve volbách do zastupitelstva Zlínského kraje 13,26 procenta hlasů a šest mandátů, nyní dostali 4,51 procenta hlasů a v zastupitelstvu nezasednou.

Výsledek považuje Ančincová za neúspěch, před volbami doufala, že v kraji minimálně obhájí výsledek z roku 2020. „Ono to tak nějak kopíruje celostátní tendence. Pro mě pozitivní je, že když pominu koalici Olomouckého kraje, tak jsme skončili druzí z krajů, co se týče Pirátů. Takže to je taky nějaká zpětná vazba, ale zklamání je obrovské,“ řekla v sobotu večer Ančincová.

Ve skončených volbách Piráti neuspěli ani ve většině dalších krajů. „Vzhledem k tomu, že je to ve všech krajích, že to není nějaká anomálie třeba v jednom, ve dvou, že nás to opravdu vymlátilo plošně až na Plzeňský kraj, kde máme tři mandáty, je to šílený neúspěch. Ze stovky jsme šli na tři. Za mě určitě za to může vládní angažmá, vidím tam tu nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Obecně se nám navíc absolutně nedaří komunikovat témata,“ uvedla Ančincová.

Připomněla, že Piráti ztrácejí voliče už několik let. „Je to třetí porážka v řadě, co se týče voleb. Pevně doufám, že vedení strany to bude reflektovat. Já bych očekávala okamžitou rezignaci. Překvapuje mě, že předseda Ivan Bartoš ještě vyčkává. Musím říct, že je mi to spíš líto, co se týče kolegů, protože si myslím, že jsme odváděli na krajích výbornou práci,“ doplnila politička, která se po minulých krajských volbách stala statutární náměstkyní hejtmana zodpovědnou za sociální a neziskový sektor, životní prostředí, zemědělství a venkov.

Republikové předsednictvo Pirátů dalo na základě výsledků voleb k dispozici své funkce, rozhodovat bude celostátní fórum strany, řekl v sobotu novinářům Bartoš.

Výsledky v krajských a senátních volbách označil za velmi špatné, odmítl je ale spojovat s dalším vládním angažmá Pirátů. Připustil, že na volby mohly mít vliv i problémy s digitalizovaným stavebním řízením v gesci jeho ministerstva pro místní rozvoj.

Krajské volby ve Zlínském kraji ovládlo hnutí ANO se ziskem 37,27 procenta hlasů. Druhá skončila koalice K21 Zlínský kraj 21. století, kterou utvořila KDU-ČSL s hnutím Zlín 21, dostala 18,19 procenta hlasů a má deset mandátů. Třetí byla s pěti mandáty ODS a čtvrté hnutí STAN, které kandidovalo spolu s TOP 09 a hnutím ZVUK 12. Také má pět mandátů. Do zastupitelstva se dostalo i Stačilo! se třemi křesly a SPD se dvěma. K volbám v kraji dorazilo 33,82 procenta voličů.