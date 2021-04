Zločin s dvojnásobnou vraždou. Buďme rádi, že obětí nebylo více, připomněl Ovčáček Zemanův komentář k Vrběticím

Českem už třetí den otřásá kauza ohledně zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Přestože politické špičky začaly ihned podnikat nutné kroky, prezident Miloš Zeman se k situaci ještě nevyjádřil. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček jen zveřejnil starší tweet, ve kterém hlava státu odsoudila vrbětické neštěstí.

Miloš Zeman nejdříve prostřednictvím Ovčáčka informoval, že se k aktuálním odhalením vyjádří až v neděli na TV Prima. V pondělí pak jeho mluvčí na twitteru pouze nasdílel starší tweet z roku 2015, kde prezident výbuch odsoudil jako zločin.



„Je to zločin s dvojnásobnou vraždou a buďme rádi, že obětí nebylo více. Přimlouvám se zato, aby policie ohledala území v okolí skladů co nejrychleji, aby se našly stopy, které povedou k viníkovi,“ uvedl tehdy Zeman.

Jinak ale v souvislosti s kauzou mlčí. Kvůli tomu se na něj snesla vlna kritiky. Mlčet naopak nezůstala bývalá hlava státu Václav Klaus. Na úvod svého prohlášení sice uvedl, že nechce soutěžit o co nejsilnější nebo nejoriginálnější výrok, svými slovy ale rozhodně zaujal.

„Nevěřil jsem, že se ještě někdy vrátím do padesátých let, byť s opačným znaménkem. Nevěřil jsem, že budu ještě někdy bezmocně bouchat do stolu při poslouchání režimového rozhlasu a výroků našich vrcholných politických představitelů,“ napsal.

Navíc nastalou situaci spojil s epidemií koronaviru. „Naší vládě a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna, a proto zoufale hledaly jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu. Vědí dobře, že vylekaným lidem se vládne snadněji. Prosím, už toho nechte. Mělo by Vám jít více o naši zemi než o sebe.“

Bývalého prezidenta si vzal ihned na paškál kandidát za koalici SPOLU Marek Ženíšek. „Václav Klaus přirovnal atmosféru po vyhoštění Rusů kvůli kauze Vrbětice k 50. létům. Koho chleba exprezident jí, toho píseň zpívá. Lidé jako on, kteří dlouhodobě ruské propagandě slouží, jsou ostudou a nebezpečím pro ČR,“ napsal na svém twitteru.



Marek Ženíšek @zenisek_m Václav Klaus přirovnal atmosféru po vyhoštění Rusů kvůli kauze Vrbětice k 50. létům. Koho chleba exprezident jí, toho píseň zpívá. Lidé jako on, kteří dlouhodobě ruské propagandě slouží, jsou ostudou a nebezpečím pro ČR. oblíbit odpovědět

Oba prezidenti, současný i ten bývalý, se tak dočkali jen kritiky. Jeden za hradbu mlčení, druhý za to, že naopak vůbec promluvil.

Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu večer vystoupili na mimořádné tiskové konferenci, kde oznámili, že výbuch muničního skladu ve Vrběticích, který v roce 2014 zabil dva lidi a způsobil značné škody, mají na svědomí ruští agenti. Podle fotografií i jmen z pasů hledaných mužů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Česko také kvůli tomu vyhostilo 18 ruských diplomatů, Moskva pak v reakci vyhostila 20 pracovníků české ambasády.