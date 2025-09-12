O případu informovala v pátek pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová, která podotkla, že muž se dopustil celkem čtyř krádeží, přičemž ve dvou případech se mu podařilo schránky vybrat.
Z kamerových záznamů, které policisté zveřejnili, vyplývá, že muž nejdříve zběžně zkoušel, jestli není některá schránka otevřená, poté odešel a nenápadně se vrátil s kovou tyčí. Tu využíval k prolomení zámků, pokud tyč nestačila, pomohl si čímkoliv dalším, co měl při ruce.
„Při své neúspěšné krádeži ulomil jedny dvířka a ty taktéž použil na páčení, i přesto se mu nepodařilo nic odcizit. U výdejního boxu strávil více než hodinu a v průběhu vloupání se stihl navonět, a dokonce si přímo u již částečně vypáčeného boxu začal skládat Rubikovu kostku,“ sdělila Kropáčová podle které se první loupež stala ve Vršovické ulici.
Podle policejní mluvčí dokázal muž ze schránek odcizit několik drobnějších předmětů.
„Na Vršovickém náměstí se mu podařilo odcizit dvě krabice, v kterých bylo vodní chlazení procesoru a stojan na kytaru. K dalšímu vloupání došlo v ulici Počernická, kde se opět přineseným předmětem pokoušel vypáčit několik schránek, nicméně bezúspěšně. Poslední jeho případ, který se podařilo muži prokázat, byl z konce června letošního roku. Tehdy se opět pokusil vloupat do několika schránek, ale nic si zase neodnesl,“ dodala mluvčí.
Uvedla, že na odcizeném zboží muž způsobil škodu za pouhých několik tisíc korun, avšak na samotných schránkách je škoda mnohonásobně vyšší a dosahuje až bezmála padesáti tisíc.
„Kriminalisté na základě zajištěných stop, kamerových záznamů a další operativně pátrací činností zjistili totožnost podezřelého muže, kterého obvinili z trestného činu krádeže vloupáním, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let,“ dodala Kropáčová.